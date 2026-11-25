Kada se ljudi ujedine oko plemenitog cilja, granice mogućeg pomiču se daleko iznad svih očekivanja. Upravo se takva priča ovih dana odvija u Splitu, gdje su u punom jeku pripreme za veliki humanitarni koncert „Srcem za domovinu“, koji će se održati u utorak, 1. prosinca, s početkom u 19.45 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu. Sve ulaznice već su rasprodane, a zahvaljujući izravnom televizijskom prijenosu, priliku sudjelovati u ovoj velikoj humanitarnoj akciji imat će građani diljem Hrvatske.

Bit će to večer u kojoj će glazba imati mnogo dublji smisao od onoga koji joj inače pripisujemo. Brojni hrvatski glazbenici okupit će se s jednim zajedničkim ciljem – pomoći ljudima kojima je katastrofalni požar u kolovozu ove godine na području Omiša ostavio bolne posljedice. I dok su se ugasili posljednji plamenovi, borba za oporavak stradalih još uvijek traje.

Pod ravnanjem maestra Joška Banova

U tijeku su intenzivne probe velikog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Joška Banova, koji će tijekom koncerta pratiti brojna poznata imena hrvatske glazbene scene. Posebna pozornost posvećuje se svakom detalju bogatog glazbenog programa, a uz glazbenu produkciju Tihe Orlića priprema se večer koja će, prema svemu sudeći, ostati u dugom sjećanju splitske publike, ali i gledatelja pred televizijskim ekranima diljem zemlje.

Glazbeni producent, skladatelj i organizator koncerta Tomislav Mrduljaš ne krije zadovoljstvo dosadašnjim tijekom priprema, a posebno ga raduje izniman odaziv građana koji su još jednom pokazali koliko veliko srce imaju kada je potrebno pomoći drugima.

„Sve ide prema planu, probe orkestra su u punom jeku i iznimno smo zadovoljni atmosferom i angažmanom svih koji sudjeluju u realizaciji ovog velikog projekta. Posebno nas raduje što su sve ulaznice rasprodane, što još jednom pokazuje veliko srce naših ljudi i njihovu spremnost da pomognu kada je to najpotrebnije. Uz vrhunske glazbenike, orkestar pod ravnanjem maestra Joška Banova i glazbenu produkciju Tihe Orlića, pripremamo jednu uistinu posebnu glazbenu večer. Želimo da ovo bude večer za pamćenje, ali prije svega večer u kojoj ćemo zajedničkim snagama prikupiti što više sredstava za ljude koji su u požaru pretrpjeli velike gubitke“, istaknuo je Mrduljaš.

Kazalište je rasprodano, ali val dobrote tek se širi

Iako u splitskom HNK-u više nema slobodnih mjesta, vrata ove humanitarne priče zapravo su tek širom otvorena. Zahvaljujući izravnom prijenosu na Prvom programu Hrvatske televizije, koncert će iz Splita ući u domove diljem Hrvatske, pružajući priliku svima da, neovisno o tome gdje se nalaze, postanu dio zajedničkog nastojanja da se pomogne stradalima.

Tijekom televizijskog prijenosa na ekranima će biti prikazan humanitarni telefonski broj, a svakim pozivom građani će moći donirati 0,83 eura. Dodatne donacije bit će moguće i putem QR koda. Možda se pojedinačni telefonski poziv nekome učini malim doprinosom, no upravo tisuće takvih malih gesta mogu zajedno učiniti velike stvari.

Pomoći možete već danas

Za sve one koji žele pomoći i prije održavanja koncerta otvoren je poseban transakcijski račun kod Hrvatske poštanske banke, namijenjen prikupljanju sredstava u okviru ove humanitarne akcije.

IBAN za uplatu donacija:

HR0623900011500347263

Svaka donacija, bez obzira na njezin iznos, vrijedan je doprinos oporavku stradalih. U trenucima kada se ljudi suočavaju s posljedicama velike nesreće, osim konkretne materijalne pomoći neizmjerno je važan i osjećaj da nisu zaboravljeni, da nisu sami i da postoji zajednica spremna pružiti im ruku.

Neka 1. prosinca cijela Hrvatska bude jedno veliko srce

Organizatori pozivaju građane diljem zemlje da u utorak, 1. prosinca, od 19.45 sati budu uz Prvi program Hrvatske televizije i svojim donacijama pridonesu uspjehu humanitarnog koncerta „Srcem za domovinu“.

Splitsko kazalište te će večeri biti ispunjeno glazbom, emocijama i ljudima koji su odlučili pomoći. No prava snaga ove večeri neće se mjeriti samo brojem izvođača, veličinom orkestra ili pljeskom koji će odjekivati kazališnom dvoranom. Mjerit će se tisućama malih i velikih ljudskih gesta koje će nekome vratiti nadu i olakšati put prema novom početku.

Vijesti o katastrofama s vremenom nestanu s naslovnica, ali njihove posljedice ostaju u životima ljudi koji su ih pretrpjeli. Zato je važno pokazati da na stradale s omiškog područja nismo zaboravili.

Ovoga prosinca iz Splita će prema cijeloj Hrvatskoj krenuti jedna od najljepših poruka – da smo, kada je najteže, još uvijek sposobni biti jedni uz druge.

Val dobrote više nitko ne može zaustaviti. Budimo i mi dio njega.