Val dobrote je nezaustavljiv: Omiški ugostitelj sav današnji prihod donira pogođenima požarom. Pridružuje mu se prijatelj taksist

Val solidarnosti nakon velikog požara na omiškom području ne prestaje. Mate Skender i Domagoj Tomasović, koji su prije samo nekoliko dana zajedno krenuli prema Stanićima s novom prikolicom za Ivicu Tafru, odlučili su ponovno pomoći.

Ovoga puta u akciju uključuju i svoje poslovanje.

Svaka kava, svaki obrok, svaki euro

Domagoj Tomasović, vlasnik Hotela Plaža u Omišu, odlučio je da će u srijedu, 19. kolovoza, cjelokupan prihod Gradske kavane, Gusarske konobe i Restorana Plaža biti doniran Gradu Omišu za pomoć osobama pogođenima požarom.

Poruka akcije jednostavna je:

„Svaka kava. Svaki obrok. Svaki euro. 100% prihoda = donacija.“

Tako će svi koji u srijedu popiju kavu, ručaju ili večeraju u jednom od navedenih objekata istodobno sudjelovati u pomoći ljudima kojima je požar napravio ogromnu štetu.

Uključuje se i Taxi Mate Omiš

I Mate Skender odlučio je napraviti isto sa svojom tvrtkom Taxi Mate Omiš.

Kompletan prihod ostvaren tijekom 19. kolovoza bit će namijenjen u dobrotvorne svrhe za pomoć obitelji pogođenoj požarom.

Svaki kilometar i svaka vožnja toga dana tako postaju dio humanitarne akcije.

Prije samo nekoliko dana zajedno su krenuli prema Ivici

Ovo nije prvi put da Skender i Tomasović pomažu nakon katastrofalnog požara.

Dalmacija Danas ranije je objavila priču o Ivici Tafri iz Stanića, koji je u požaru ostao bez radionice i nove prikolice za koju je dugo štedio. Nakon što je njegova emotivna priča dirnula javnost, Mate Skender i Domagoj Tomasović nisu ostali samo na riječima – kupili su mu novu prikolicu i osobno krenuli prema njegovu domu kako bi mu je uručili.

Sada, praktički odmah nakon te geste, stiže i nova akcija.

U srijedu će tako Omiš još jednom pokazati koliko zajedništvo može značiti kada nekome u samo nekoliko trenutaka vatra promijeni cijeli život.