Vaha zabrinut nakon potopa na Rujevici: "Vrijeme je da se postave ozbiljna pitanja"

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz, a krivci za to su, uz Engleze, zapravo i hrvatski igrači koji su na Rujevici izgledali - tragično. Toliko tragično da je čak i kapetan Luka Modrić priznao da ga je sram.

Bosanskohercegovački trenera Vahid Halilhodžić, koji je radio kao izbornik u čak četiri reprezentacije (op.a. Maroko, Alžir, Japan, Obala Bjelokosti), a svojevremeno je bio trener i zagrebačkog Dinama, komentirao je utakmicu.

U razgovoru za tportal govorio je o nedostatku želje i agresivnosti, mogućim razlozima za tako lošu izvedbu, ali i o mladom Luki Vuškoviću. Posebno se osvrnuo na Matea Kovačića, kojega je upoznao dok je vodio Dinamo, a Kovačiću je bilo 16 godina.

Englezi su pobijedili Hrvatsku 7:0, a mnogi su iznenađeni načinom na koji je reprezentacija izgledala. Što se dogodilo?

I ja sam iznenađen tom predstavom. Ne znam što se dogodilo, ali takvo ponašanje traži objašnjenje. Nedostajali su kuraž i dišpet, ono čime se hrvatska reprezentacija godinama ponosila. Nedostajali su volja, želja za pobjedom i agresija. Ovo nije bila predstava koja se može tek tako prijeći. Potrebna je dubinska analiza jer hrvatska reprezentacija, čini mi se, ulazi u razdoblje u kojem treba postaviti mnoga pitanja. Zlatno razdoblje, obilježeno fantastičnim rezultatima, možda je iza nje. Sada je vrijeme da se ljudi koji vode hrvatski nogomet zapitaju što i kako dalje. Stvarno je bilo nestvarno gledati ono što su igrači pokazali na utakmici.