Vaha je trenirao novog igrača Bijelih: "Čudi me pa je tako perspektivan igrač došao u Hajduk"

Novi Hajdukov igrač Mathieu Acapandié u Split je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Nantesom, a njegov dolazak iznenadio je i Vahida Halilhodžića, trenera koji ga je prošle sezone vodio u francuskom prvoligašu.

Acapandié, 21-godišnji reprezentativac Madagaskara, s Bijelima je potpisao četverogodišnji ugovor. Primarno igra na poziciji desnog beka, ali može pokriti i nekoliko uloga u obrani te veznom redu. Za prvu momčad Nantesa upisao je osam nastupa, od čega je većinu ostvario upravo u završnici prošle sezone pod vodstvom iskusnog bosanskohercegovačkog stručnjaka.

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Halilhodžić je za Index priznao da ga je iznenadilo što je tako mlad igrač završio na Poljudu.

"Pa mene to čudi jer je to mlad i jako perspektivan igrač, ne znam kakva je bila situacija s njegovim ugovorom. Igra desnog beka, može to odigrati u formacijama s tri i četiri u zadnjoj liniji."

Posebno je istaknuo njegove fizičke kvalitete i mogućnosti.

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"Ima odličnu brzinu, fizičke karakteristike i moć ponavljanja, ide naprijed i vraća se natrag, ima odličnu fizičku spremu da podnese taj napor. Igrao je kod mene, bio je malo ozlijeđen, ali je nastupio u zadnjih nekoliko utakmica sezone. Jako interesantan igrač."

Na pitanje može li se prilagoditi Hajduku i SuperSport HNL-u, Halilhodžić nije imao dvojbi.

"Naravno. Igrao je u francuskoj ligi koja je pet puta jača od HNL-a, zašto ne bi mogao igrati tu? U Nantesu je bio kandidat za prvih 11 iako je imao konkurenciju. Ponavljam, stvarno me čudi što je tako mlad i perspektivan igrač došao u Hajduk."

Osim igračkih kvaliteta, iskusni trener pohvalio je i njegov karakter.

"Nikad nije bilo nikakvih problema s njim. Vrlo fin dečko, radan i ambiciozan."

Hajduk će tako u novu sezonu ući s mladim bekom za kojeg njegov bivši trener vjeruje da ima potencijal za puno više od onoga što je dosad pokazao u francuskom nogometu.