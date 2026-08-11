Vagate li se svaki dan? Evo kada biste trebali stati na vagu za najprecizniji rezultat

Ako redovito pratite tjelesnu težinu, vjerojatno ste primijetili da broj na vagi nije isti ujutro, poslijepodne i navečer. Takve promjene potpuno su uobičajene i ne znače da smo se u nekoliko sati udebljali ili smršavjeli.

Na tjelesnu masu tijekom dana utječe niz faktora, od količine pojedene hrane i popijene tekućine do zadržavanja vode i sadržaja probavnog sustava. Upravo zato kod praćenja težine nije presudan pojedinačni rezultat, nego dosljednost i praćenje trenda kroz dulje razdoblje.

Kada je najbolje stati na vagu?

Za što pouzdaniju usporedbu rezultata preporučuje se vaganje ujutro, nakon odlaska na WC, a prije doručka, kave, vode ili bilo kojeg drugog pića.

Poželjno je vagati se bez odjeće ili svaki put u sličnoj, laganoj odjeći. Tako se smanjuje broj faktora koji mogu utjecati na rezultat.

Jutro je pogodno upravo zato što organizam još nije opterećen hranom i tekućinom unesenom tijekom dana, dok odlazak na WC dodatno omogućuje da uvjeti pri svakom vaganju budu što sličniji.

Važno je pripaziti i na mjesto na kojem se vaga nalazi. Najbolje ju je držati na istoj, ravnoj i tvrdoj površini. Tepih i druge mekane podloge mogu utjecati na preciznost mjerenja.

Broj navečer može biti znatno drugačiji

Nema razloga za paniku ako navečer vaga pokaže više nego ujutro. Hrana i tekućina koju smo tijekom dana unijeli u organizam imaju vlastitu masu, a na rezultat dodatno utječu zadržavanje vode te pražnjenje crijeva i mokraćnog mjehura.

Posebno su zanimljivi obroci bogati solju ili ugljikohidratima. Nakon njih tijelo može privremeno zadržavati više vode pa vaga može pokazati porast težine bez značajne promjene količine tjelesne masti.

Zbog toga uspoređivanje jutarnje težine jednog dana s rezultatom dobivenim nakon večere nekoliko dana poslije zapravo ne govori mnogo o tome jeste li smršavjeli ili se udebljali.

Koliko često se treba vagati?

Jedinstveno pravilo ne postoji. Nekima odgovara svakodnevno vaganje, dok će drugima biti dovoljno stati na vagu jednom tjedno.

Ako se odlučite vagati svakoga dana, korisnije je pratiti prosjek i smjer u kojem se težina kreće tijekom duljeg razdoblja nego se opterećivati svakom dnevnom oscilacijom.

Istraživanja su pronašla povezanost između redovitog samostalnog vaganja i uspješnijeg upravljanja tjelesnom težinom. Sustavni pregled 22 istraživanja pokazao je da je svakodnevno ili tjedno vaganje vjerojatno povezano s boljim rezultatima kontrole tjelesne težine.

To, međutim, ne znači da samo stajanje na vagu dovodi do mršavljenja. Metaanaliza randomiziranih istraživanja nije pronašla dovoljno dokaza da je samostalno vaganje učinkovito kao zasebna metoda mršavljenja.

Vaganje zato ima više smisla promatrati kao jedan od alata unutar šire promjene životnih navika. Istraživači pritom nisu pronašli značajnu razliku između programa koji su uključivali svakodnevno vaganje i onih u kojima su se sudionici vagali jednom tjedno.