VAD nakon 311. Sinjske alke kritizirao gradonačelnika: "Nastojao je omalovažiti i obezvrijediti događaj"

Upravni odbor Viteškog alkarskog društva Sinj, uz nazočnost članova Časnog suda i Nadzornog odbora, održao je 11. kolovoza sjednicu na kojoj je raspravljao o održanoj 311. Sinjskoj alki. Nakon sjednice VAD je javnosti uputio priopćenje u kojem je ocijenio ovogodišnje alkarske svečanosti uspješnima, zahvalio brojnim sudionicima i gostima, ali i uputio oštru kritiku na račun gradonačelnika Grada Sinja. U priopćenju se navodi kako je ovogodišnja, 311. Alka održana "u duhu tradicije", u skladu sa Statutom Društva i Pravilima o Alki te usmenim predajama koje se prenose s koljena na koljeno. Bara je održana 7. kolovoza pred oko šest tisuća gledatelja. Zbog velikog pljuska i grmljavine kasnila je oko sat vremena, a VAD ističe kako je bilo potrebno dodatno urediti stazu prije nego što su se stekli sigurni uvjeti za nastavak natjecanja. Nakon tri pripetavanja pobjednik Bare postao je Jure Domazet Lošo s ukupno 11 osvojenih punata.

Čoja je održana 8. kolovoza, također pred oko šest tisuća gledatelja, po sunčanom i sparnom vremenu. Pobjednik je bio Mihovil Župa sa sedam osvojenih punata. Središnju Alku pratilo je više od osam tisuća gledatelja. Nakon treće trke Josip Čačija, Pavao Prolić, Tino Radanović i Frano Talaja imali su isti broj punata, pa je odluka pala u pripetavanju. Nakon dva pripetavanja slavodobitnikom 311. Alke postao je Tino Radanović s 12 osvojenih punata.

Iz VAD-a su naglasili kako je alkarska povorka dostojanstveno prošla ulicama Sinja te oduševila posjetitelje, dok je nastup na trkalištu, pred prepunim tribinama, opisan kao impresivan.

Zahvalili brojnim gostima, institucijama i sponzorima

U priopćenju su zahvalili uzvanicima i gostima koji su nazočili ovogodišnjim svečanostima, među kojima su bili predstavnici državnih institucija, Vlade i Hrvatskog sabora, predstavnici Bosne i Hercegovine, gradonačelnici, župani, crkveni velikodostojnici, pripadnici Oružanih snaga i policije, diplomatski predstavnici te predstavnici prijateljskih udruga iz Hrvatske i inozemstva. Posebno su zahvalili gledateljima na interesu za Alku, kao i brojnim sponzorima i donatorima koji su financijski pomogli održavanje 311. Alke. Kao generalnom sponzoru posebna zahvala upućena je Hrvatskoj elektroprivredi.

VAD je zahvalio i nizu institucija i službi koje su sudjelovale u organizaciji, među ostalima Puku Sinja i Cetinske krajine, Gradu Sinju, Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, Ministarstvu hrvatskih branitelja i Veteranskom centru Sinj, Gradskoj glazbi Sinj, policiji, vatrogascima, Hitnoj medicinskoj pomoći, komunalnim službama, medijima, alkarskim momcima, članovima protokola te djelatnicima i volonterima Viteškog alkarskog društva.

VAD oštro o gradonačelniku Sinja

Najizraženija kritika u priopćenju odnosi se na gradonačelnika Grada Sinja. Iz VAD-a navode kako žale zbog njegova ponašanja tijekom alkarskih svečanosti. "Izražavamo žaljenje što je gradonačelnik Grada Sinja, iako suorganizator alkarskih svečanosti, svojim ponašanjem prema visokim gostima, neprimjereno funkciji koju obnaša, nastojao omalovažiti i obezvrijediti sam događaj", stoji u priopćenju Viteškog alkarskog društva. U završnoj ocjeni Upravni odbor, Časni sud i Nadzorni odbor VAD-a zaključili su kako su 311. Bara, Čoja i Alka održane u duhu tradicije, u skladu sa Statutom i pravilnicima te da su, kako navode, i ove godine izazvale oduševljenje gledatelja.