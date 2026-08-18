Uzrok omiškog požara i dalje nepoznat. Vještak: "Požar se razvijao vrlo velikom brzinom zato što je tu goriva tvar"

Na zadarskom području pronašli su počinitelje, no uzrok požara u Omišu još se istražuje.

Iz šume kraj ceste na području Lokve Rogoznice, gdje je i nastao požar, istražitelji su uzeli uzorke, ali još nisu utvrdili ima li kaznenog djela ili nema. Još se utvrđuje identitet smrtno stradale osobe, kao i uzrok smrti.

"Pošto sam ja građanin Lokve Rogoznice i starosjedilac, to je mjesto gdje je čovjek – neki su rekli blizu ceste, jest, možda 20 metara od ceste, ali to je nepristupačno. Ima jedan nanos zemlje od nekih metar – metar i pol gdje je zemlja pa kreću borovi iz zemlje. Znači, vi fizički čik ili bocu ne možete baciti da dođe na to mjesto", rekao je Goran Lović iz Lokve Rogoznice za Dnevnik.hr.

Goran je vlasnik kafića iznad kojeg je buknuo požar i snimka njegove nadzorne kamere mogla bi pomoći.

"Smatramo da je ovo terorizam i da je ovo čista ljudska ruka. Nema šanse da nije jer bilo je osam sati i puhao je jak vjetar, znači ne možemo reći da je refleksija neke boce ili bilo čega drugog. Smatramo da je ovo baš, baš ljudska ruka. Nadamo se da je policija izuzela kamere i ispitala sve ljude koje je mogla ispitati. Nadam se da će naći počinitelja i da će ovo biti kraj priče s ovim požarima", nadodaje Lović.

Uz snimanje cijelog opožarenog područja, i forenzičari provjeravaju je li požar izazvan benzinom, uzeli su uzorke.

"Da je netko tamo prolio gorivu tvar, mogla bi se uzeti zemlja i u laboratoriju utvrditi da je tu bio benzin, nafta itd. To se sve laboratorijski utvrđuje", rekao je Zvonko Rumenjak, vještak.

Nošen vjetrom, razoran plamen proširio se do Omiša, u dužini od 23 kilometra i kilometar i pol širine, što pokazuje i satelitska snimka.

"Problem je bio vjetar koji je mijenjao smjerove. Znači, gorjelo je i odozgora i odozdola, sa svih strana smo gorjeli i nismo znali što prije spasiti. Dijete mi je bilo odsječeno u kući koja je 300-400 metara dalje od ceste, a mi nismo mogli doći do njega", rekao je Lović.

"Požar se razvijao vrlo velikom brzinom zato što je tu goriva tvar. U toj gorivoj tvari, drveću i grmlju, ima jako puno smola i drugih tvari koje se pri povišenoj temperaturi rasplinjuju. Tamo se oslobađa ogromna količina topline u megadžulima, koja se prenosi strujom vjetra i isijavanjem", rekao je Rumenjak.

Uz zastrašujuće posljedice, jedan život je izgubljen, 38 je ozlijeđenih, među njima deset životno ugroženo.