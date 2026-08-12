UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Nove fotografije ozljeda nakon ugriza želve u Kaštelima: "Noga joj je napuhana kao balon, sutra ide vaskularnom kirurgu"

Priča o glavatoj želvi koja se već tjednima zadržava u Kaštelanskom zaljevu i koja je, prema prijavama kupača, ugrizla više osoba, dobila je novi, zabrinjavajući nastavak. Dalmaciji Danas ponovno se javio čitatelj čija je majka ranije pretrpjela ugriz želve na plaži Poštanski u Kaštel Lukšiću. Sada nam je poslao nove fotografije ozljede te opisao kako izgleda oporavak nekoliko tjedana nakon incidenta.

Još jednom upozoravamo da fotografije ozljeda u nastavku mogu biti uznemirujuće.

"Ovo je par dana nakon ugriza, a ovo je danas"

Čitatelj nam je poslao fotografije snimljene u različitim fazama nakon ugriza. "Ovo je par dana nakon ugriza. Ovo je danas. Sutra ide vaskularnom kirurgu i na ultrazvuk. Ovo gore je napuhano kao balon", kaže nam. Prema njegovim riječima, njegova majka i dalje je na terapiji antibioticima, a liječenje i kontrole zahtijevaju i česte odlaske iz Kaštela u Split. "Na antibioticima je, probiotike mora kupovati i stalno iz Kaštela za Split u bolnicu po ovom nevremenu", govori nam čitatelj. Riječ je o njegovu opisu zdravstvenog stanja i tijeka liječenja, dok će stvarnu prirodu i težinu ozljede moći procijeniti liječnici nakon daljnjih pregleda. Dalmacija Danas o neobičnim incidentima u Kaštelima izvještava još od srpnja. Prve dojave govorile su o velikoj morskoj kornjači koja je na području između plaža Šulavi i Poštanski ugrizla više kupača. U jednom od slučajeva upravo nam je ovaj čitatelj opisao kako je želva njegovu majku ugrizla za bedro i nije puštala dok se žena pokušavala osloboditi. Naknadno je potvrđeno da su zbog ugriza glavate želve pomoć Hitne medicinske službe u Kaštel Starom zatražile dvije odrasle osobe i jedno dijete, a sva tri evidentirana slučaja dogodila su se na području Kaštel Lukšića. Voditeljica tamošnje Hitne dr. Antonija Žanić tada je upozorila da ugriz glavate želve nije bezazlena ozljeda.

Želva je i nakon tih događaja nastavljena viđati u Kaštelanskom zaljevu, između ostalog i u luci u Kaštel Starom.

Čitatelj ljutit: "Da je Stari Resnik ili Pantana, imalo bi smisla, ali greben?"

Naš čitatelj ne skriva nezadovoljstvo činjenicom da se životinja i dalje nalazi u području u kojem se svakodnevno kupaju ljudi. Posebno se osvrnuo na objašnjenja o mogućem zadržavanju želve zbog razmnožavanja i polaganja jaja. "A ovom vele stručnjaku je tu kornjača jer čeka ženku da položi jaja. Jaja da položi na greben? Da je Stari Resnik ili Pantana, imalo bi smisla, ali na greben?", poručuje čitatelj.

Ranije smo upravo o pitanju gniježđenja razgovarali s dr. sc. Perom Tutmanom s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. On je tada istaknuo da Kaštelanski zaljev nije tipično stanište glavate želve za polaganje jaja, pojasnivši da se ove životinje u pravilu gnijezde na pješčanim plažama na kojima mogu zakopati jaja.

Stručnjaci: "Ovakvo ponašanje je iznimno neuobičajeno"

Stručnjaci su od početka upozoravali da je ponašanje kakvo je zabilježeno u Kaštelima vrlo neuobičajeno.

Glavate želve u pravilu izbjegavaju ljude i njihov je primarni obrambeni mehanizam bijeg. Dr. sc. Tutman ranije nam je kazao da je situacija u kojoj kornjača prilazi ljudima i grize ih potpuno neuobičajena za tu vrstu. Građanima je savjetovano da životinji ne prilaze, da je ne diraju i ne blokiraju joj put prema otvorenom moru. No za obitelj ozlijeđene žene priča više nije samo neobična pojava u moru. Nakon ugriza uslijedili su terapija, liječničke kontrole i, prema riječima njezina sina, sada i pregled vaskularnog kirurga te ultrazvuk.

Fotografije koje nam je čitatelj poslao objavljujemo uz jasno upozorenje: Sadržaj je uznemirujući!