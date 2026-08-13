Uznemirujući prizori u susjedstvu: Divlji konji umiru na poljanama

Teško stanje divljih konja na livanjskoj visoravni Kruzi izazvalo je zabrinutost među građanima, koji upozoravaju da životinjama zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog razdoblja nedostaje vode. Prema njihovim navodima, lokve i druga prirodna pojilišta na tom području presušila su ili su devastirana.

Građani zbog toga traže hitnu reakciju institucija i organiziranje dopreme vode cisternama. Posebno upozoravaju da konji tijekom ljetnih mjeseci trebaju velike količine vode, dok je na Kruzima trenutačno sve manje dostupnih prirodnih izvora. U apelu koji je upućen portalu Hercegovina.info navodi se kako su se postojeće lokve mogle pravodobno urediti tijekom proljeća, čime bi se životinjama barem djelomično osigurala voda tijekom najtoplijeg dijela godine.

Poziv Gradu Livnu i županijskim institucijama

Građani smatraju da bi se u rješavanje problema trebali uključiti Grad Livno, Vlada Hercegbosanske županije, turističke organizacije, civilna zaštita i druge službe koje imaju mogućnost organizirati prijevoz vode cisternama.

Posebno upozoravaju na činjenicu da su divlji konji već godinama jedan od najpoznatijih simbola Livna i važan dio tamošnje turističke ponude. Zbog toga traže odgovor na pitanje što je tijekom ovog ljeta učinjeno kako bi se životinjama osigurala voda te postoji li plan postupanja u razdobljima ekstremnih vrućina i dugotrajnih suša.

Otvoreno je i pitanje javnog novca koji je proteklih godina izdvaján za projekte i aktivnosti povezane s divljim konjima. Građani traže transparentne podatke o iznosima, korisnicima sredstava i konkretnim aktivnostima za koje je novac potrošen.

Traže dugoročno rješenje

Problem je izazvao brojne reakcije i na društvenim mrežama, gdje se poziva na hitno uključivanje nadležnih službi i dopremu vode životinjama. Građani, međutim, naglašavaju da jednokratna intervencija nije dovoljna. Kao dugoročno rješenje predlažu redovito čišćenje i uređenje postojećih lokvi i pojilišta prije početka ljeta, kao i izradu jasnog plana postupanja u slučaju dugotrajne suše, piše Hercegovina.info. Divlji konji na Kruzima jedna su od najprepoznatljivijih prirodnih i turističkih atrakcija livanjskog kraja, a građani poručuju kako njihovu promociju mora pratiti i konkretna briga o osnovnim uvjetima potrebnima za njihov opstanak.