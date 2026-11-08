Uznemirujući prizori na Gripama: Pronađeno više uginulih mačaka, sumnja se na trovanje

Uznemirujuća vijest stiže iz splitskog gradskog kotara Gripe, gdje je na zelenim površinama u Osječkoj ulici pronađeno nekoliko uginulih uličnih mačaka. Zbog okolnosti u kojima su životinje pronađene, pojavila se sumnja na moguće trovanje.

Na problem su upozorili iz Gradskog kotara Gripe, nakon što su im se obratili zabrinuti građani.

Prema njihovim navodima, tijela mačaka pronađena su u blizini kućnih brojeva 38 i 40 u Osječkoj ulici, na zelenim površinama na kojima su životinje inače boravile.

Posebno zabrinjava činjenica da na uginulim životinjama, kako navode iz kotara, nisu uočene ozljede koje bi upućivale na stradavanje u prometu.

Sumnja na podmetnuti otrov

„S obzirom na broj lešina, lokacije te činjenicu da nedostaje još nekoliko maca, uzet ćemo kao pretpostavku da se radi o podmetnutom otrovu”, poručili su iz Gradskog kotara Gripe.

Dodaju kako su mačke obitavale upravo na tim lokacijama te da su sve ili većina njih bile kastrirane odnosno sterilizirane.

Ipak, važno je naglasiti da uzrok uginuća zasad nije utvrđen, pa sumnja na trovanje nije službeno potvrđena.

Upozorenje vlasnicima ljubimaca i roditeljima

Zbog nepoznatog uzroka uginuća iz kotara su pozvali građane na dodatni oprez.

„S obzirom na to da se ne zna uzrok, molimo vlasnike kućnih ljubimaca za oprez, kao i roditelje male djece”, stoji u objavi.

Iz Gradskog kotara Gripe navode i kako su od Grada Splita, odnosno nadležnih komunalnih službi, zatražili uklanjanje tijela uginulih životinja.

Ostaje za utvrditi što je uzrokovalo uginuća i postoji li opasnost za druge životinje koje borave na tom području.