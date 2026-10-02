Uznemirujuće objave roditelja: Učenik navodno sastavio popis kolega koje namjerava „izbosti nožem“

Društvenim mrežama šire se objave roditelja djece koja pohađaju jednu srednju školu u okolici Zagreba. U objavama stoji da je učenik trećeg razreda objavio popis kolega koje namjerava "izbosti nožem", piše Index.

Roditelji pišu da su mnogi jučer došli po svoju djecu da ih odvedu kući. Tvrde i da je policija učenika koji je objavio popis odvela na psihijatriju. U objavama školu prozivaju da im nije pružila nikakve informacije o događaju.

Poslali smo upit školi, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti. "Škola je postupila sukladno svim propisanim protokolima i poduzela sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i djelatnika, a svi učenici, nastavnici i djelatnici škole obaviješteni su o činjeničnom stanju.

Ugroze sigurnosti u školi nema te smatramo da nema potrebe za medijskim isticanjem ovog događaja. Molimo medije za razumijevanje i obzirnost prema učenicima i cijeloj školskoj zajednici te da se ne pridonosi širenju nepotrebne zabrinutosti", rekli su nam.

Index je poslao upit i policiji.