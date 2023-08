UZNEMIRUJUĆE Grci objavili snimku koja dosad najviše otkriva: Ubijeni nije smrtonosno ranjen nožem, već palicom?!

Samo dan uoči utakmice Dinamo – AEK grčki su mediji objavili dosad najdetaljniju snimku nereda i samo trenutak kada je smrtonosno ranjen Michalis Katsouris.

Na snimci se vidi kako je 29-godišnji navijač AEK udaren s leđa palicom koja je na sebi imala oštre predmete, a koju znamo iz policijskih izvještaja koji su ranije procurili u grčke medije. Na njoj su pronađeni tragovi krvi i ona je navedena kao jedan od predmeta iz sukoba koji je uzet na vještačenje.

Grčki mediji pišu kako je preminuli Katsouris nosio plavu majicu te imao motorističku kacigu. Pretpostavlja se kako je on također bio sudionik samog sukoba s BBB-ima. Na snimci se vidi kako ga jedan od napadača sustiže i pogađa palicom u desnu podlakticu s kojom se u trku s leđa pokušao obraniti od udarca, prenosi Gol.hr.

Katsouris nije pio kavu nego sudjelovao, ali iz čijih redova dolazi napadač?

Odmah čim se snimka pojavila počela su navijačka prepucavanja na društvenim mrežama je li napadač pripadnik suparničke grupe navijača ili domaće. Prema jednoj tvrdnji, radi se o domaćem huliganu koji ga je zamijenio za pripadnika BBB-a zbog plave majice.

U nedjelju se prolomila vijest iz navijačkih krugova kako je odvjetnik BBB-a rekao da postoji snimka koja dokazuje da je ubojica pripadnik domaćih huligana, no za to nije bilo potvrde niti se to sa sigurnošću može reći iz novih snimki.

Naprotiv, drugi tvrde kako se vidi da se radi o suparničkoj grupi koja sustiže dio AEK-ovih navijača koji su se nakon početnog sukoba te bacanja baklji i Molotovljevog koktela na BBB-e dali u bijeg. U tom trenutku bijega pred suparnicima dolazi do kobnog ranjavanja.

Uostalom, pregledom ostalih snimki prije i poslije sukoba, policija bi sada puno lakše trebala identificirati napadača te kojoj je skupini pripadao. Snimka kretanja prema sukobu i snimka bijega pred suparnicima Snimka iz grčkih medija je u biti je kombinacijia više snimki kretanja AEK-ovih navijača, a pokazuje isto mjesto kraj bijelog automobila. Prvi dio snimke pokazuje kad Katsouris trči prema sukobu s BBB-ima zajedno s domaćim huliganima, a odmah nakon toga pokazuje trenutak kad bježi od suparničkih navijača. Na drugim snimkama se pak vidi kako Katsouris skida kacigu, ostaje samo u potkapi i drži se za ruku, a onda dolazi do kioska gdje se srušio. Na sebi je imao plavu majicu i potkapu. Tada je već izgubio dosta krvi iz prerezane arterije. Ovaj slučaj postaje još nevjerojatniji jer ispada kako smrtno ranjavanje nije došlo nožem o kojem se toliko pisalo već palicom ili letvom s čavlima. Prije nekoliko dana je bilo teško vjerovati da se ovakvom gotovo slučajnošću može razrezati arterija i nož je policiji bio prioritetno smrtonosno oružje. Naravno, još uvijek nema nikakve potvrde policije da se radi o ključnom trenutku slučaja, ali grčki mediji gotovo unisono pišu o tome. Snimku možete pogledati u objavi s Twiter stranice Hooligans.cz. Zanimljivo je kako je prvotna objava, u kojoj je pisalo da se radi o napadaču iz redova AEK-a, izmijenjena, javlja Gol.hr. Još detaljniju snimku iz drugih kuteva pogledajte ovdje. SNIMKA JE UZNEMIRUJUĆA https://twitter.com/hooliganscz1999/status/1691151947548467201/history