UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Poznatu influencericu udario šakom, ostala je bez svijesti: "Dosta sam šutjela i trpjela"

Kristina Kika Živković, ugostiteljica i influencerica iz Srbije, na svom Instagramu podijelila je uznemirujuću snimku nasilja koje je doživjela.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kristina Kika Zivkovic (@kika_zivkovic_)

Poručila je kako više ne želi šutjeti i da je slučaj prijavila policiji iako se dugo bojala to učiniti, piše Dnevnik.hr.

Na snimci se vidi kako joj muškarac prilazi i šakom je udara u glavu, nakon čega je ona nepomično ostala ležati na podu, bez svijesti. Prišao joj je gost lokala dok je bespomoćno ležala na podu. Potom se muškarac koji ju je udario vratio, uhvatio je za ruku i vukao po podu.

"STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Dosta sam šutjela. Dosta sam trpjela. Dosta sam se bojala. Sada sam odlučila progovoriti o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovoj snimci sam ja. Na njoj se vidi fizički napad koji sam preživjela 31. svibnja. Vidi se nasilje nada mnom i trenutak u kojem me ljudi pokušavaju zaštititi i razdvojiti od napadača. Dugo nisam smjela prijaviti ono što mi se događalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se bojala za sebe i svoju obitelj. Trpjela sam prijetnje, nasilje i zastrašivanje i živjela u strahu što bi se moglo dogoditi ako progovorim. Danas više ne želim šutjeti", napisala je i dodala:

"Gospodin Nebojša Rakić iz Šapca je osoba s kojom povezujem ono što sam doživjela i zbog čega sam se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo tko donosi presudu preko društvenih mreža – želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Osim ove snimke, sačuvala sam i druge dokaze o prijetnjama, uznemiravanju i vrijeđanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to spremna sam predati nadležnim organima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kristina Kika Zivkovic (@kika_zivkovic_)

Posebno želim reći da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali mi pomoći nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživjela i vidjela, također bili izloženi neugodnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vrijeđanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više se ne želim ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Nitko me nema pravo tući. Nitko mi nema pravo prijetiti. Nitko me nema pravo zastrašivati. Nitko nema pravo moje privatne fotografije koristiti protiv mene. I nitko se ne treba sramiti zato što je preživio nasilje. Ja se više ne sramim. Ja više ne šutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi naprave ono što je njihov posao. STOP NASILJU NAD ŽENAMA. STOP ŠUTNJI. ŽRTVA NIJE KRIVA."

"Nasilje nije veličina muževnosti"

Potporu Kristini Živković javno je izrazila i pjevačica Anastasija Ićurup.

"Tko god fizički, psihički ili seksualno zlostavlja ženu, dijete, čovjeka, psa, neka se boji Boga. Nasilje nije veličina muževnosti, već poraz. Primitivizam i bolestan nagon za iživljavanjem", poručila je mlada pjevačica te podijelila Kristinine fotografije na kojima se vide jezive ozljede na licu.

"Stop nasilju nad ženama. Reagirajte dok još nije kasno. Šutnja i okretanje glave nisu rješenje!" poručila je Anastasija Ićurup.