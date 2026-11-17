Društvenim mrežama širi se uznemirujuća videosnimka iz jednog bjelovarskog ugostiteljskog objekta na kojoj se vidi žestok sukob između konobarice i gosta. Ono što je započelo verbalnom prepirkom ubrzo je eskaliralo u fizički obračun, a sve je završilo potresnim prizorom konobarice koja nakon muškarčevih udaraca ostaje ležati na podu.

Na početku snimke atmosfera u kafiću djeluje sasvim uobičajeno. Nekoliko gostiju sjedi za šankom, a konobarica razgovara s jednim od muškaraca, javlja Bjelovar live.

Međutim, razgovor ubrzo prerasta u žestoku svađu.

Prema onome što se može vidjeti i čuti na snimci, vidno uzrujana konobarica u jednom trenutku udara čašu vode koja se nalazi ispred gosta te mu govori da prestane.

Svađa eskalirala, a onda je nastao kaos

Situacija se dodatno zaoštrava kada konobarica kreće prema muškarcu, fizički ga odguruje, a potom prema njemu baca stolicu.

Muškarac u jednom trenutku izlazi iz ugostiteljskog objekta, no ubrzo se vraća.

Tada dolazi do posebno uznemirujućeg dijela snimke.

Muškarac nasrće na konobaricu i fizički je napada, a sukob se nastavlja pred ostalim gostima.

Jedan od prisutnih muškaraca pokušava obuzdati napadača, dok se još jedna osoba pokušava uključiti u događaj. Ostali uglavnom promatraju što se događa, bez vidljivog pokušaja da fizički razdvoje sukobljene osobe.

Konobarica nakon udaraca ostala ležati na podu

Najpotresniji trenutak snimke dolazi na samom kraju, kada konobarica nakon fizičkog napada ostaje ležati na podu ugostiteljskog objekta, javlja Bjelovar live.

Incident se navodno dogodio 5. studenog u poslijepodnevnim satima, a kakve je ozljede konobarica zadobila i li događaj prijavljen policiji – nije poznato.

Iako se na snimci vidi da je fizičkom sukobu prethodilo i agresivno ponašanje konobarice prema gostu, to ni na koji način ne opravdava nasilje koje je uslijedilo.

Snimka koja se širi društvenim mrežama otvara i pitanje reakcije ostalih prisutnih osoba, od kojih je tek nekoliko pokušalo intervenirati.

Regionalni portal Bjelovar.live zatražit će informacije od Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja i eventualno postupanje policije.