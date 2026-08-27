"Uzmite krpu, smočite je i krenite prema moru": Objavljeni jezivi transkripti iz pakla kod Omiša, ljudi su očajnički zvali pomoć

Objavljeni su dramatični transkripti poziva na vatrogasni broj 193 iz najtežih sati katastrofalnog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Riječ je o razgovorima koji otkrivaju razmjere kaosa dok se vatra velikom brzinom širila prema kućama, prometnicama i moru, a stanovnici i turisti očajnički su pokušavali pronaći spas.

Kako donosi Express, tijekom četiri najdramatičnija sata vatrogasci su primili tisuće poziva. Sve je krenulo oko 20 sati iz Lokve Rogoznice, a telefonske dojave ubrzo su postale svojevrsna karta širenja požara – iz minute u minutu stizale su informacije o novim kućama i područjima zahvaćenima vatrom.

Vatra presjekla put prema sigurnosti

Snažan vjetar nosio je plamen kilometrima, gorjeli su objekti i automobili, a dio ljudi ostao je odsječen uz more. Stizali su pozivi iz Mimica, Marušića i Male Luke, dok su pojedini građani pokušavali sami obraniti svoje domove. U jednom trenutku na pitanje ima li vatrogasaca za evakuaciju odgovoreno je da su sve raspoložive snage već na terenu. Posebno dramatična bila je situacija s turistima koji su se našli okruženi dimom i vatrom. Prema objavljenim informacijama, za dio njih organizirano je spašavanje morskim putem, dok su službe dobivale dojave i o ljudima koji nisu bili svjesni koliko im se požar približio.

Uputa koja ledi krv u žilama

Razmjere katastrofe možda najbolje pokazuje trenutak u kojem vatrogasci više nisu mogli odmah poslati pomoć. Jednoj od osoba u opasnosti preko telefona je poručeno: "Uzmite krpu, smočite je i krenite prema moru." Potom je stigla i uputa da krpu stave preko usta dok se spasilačke snage pokušavaju probiti do njih. Požar je, prema podacima koje navode Express i 24sata, iza sebe ostavio oko 1000 hektara spaljenog područja, odnio jedan mladi život te ozlijedio 38 osoba. Objavljeni razgovori trebali bi biti važan dio utvrđivanja svih okolnosti tragedije i mogućih propusta u postupanju nadležnih službi.