UŽIVO Žilina - Hajduk: Žilina izjednačila, strijelac je Roginić

Hajduk danas od 20:30 igra protiv Žiline u Slovačkoj uzvratnu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Prednost je u poljudskom susretu Hajduk ostvario sjajnim golovima Brajkovića i Dalissona, a Bijeli su uz to imali još niz jako dobrih prilika za uvjerljiviju pobjedu.

U odnosu na prvi dvoboj trener Garcia može računati na Bambu koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koji je dobio u prošloj sezoni.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas

52' - Žilina je izjendačila: Roginić je izbjegao zaleđe i matirao SIlića za 1:1.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Okál je zamijenio Pališčák.

45'+4 - Gol je priznat, Bijeli na predah idu s pogotkom prednosti.

45'+2 - Pogodak se povjerava zbog potencijalnog zaleđa.

45'+2 - Pukštas je izborio slobodni udarac, izveo ga je Hrgović, a Hajduk je poveo: fantastičan ubačaj Hrgovića glavom je pospremio Van Hoorenbeeck upisavši prvijenac u bijelom dresu.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

45' - Ubacio je Brajković s desne strane, Šego nije dobro uspio zahvatiti loptu.

42' - Pajaziti je izveo korner s lijeve strane, a domaćini su odbili u novi korner iz kojeg je Melnjak glavom pucao pokraj gola.

35' - Pališčák je pucao glavom nakon slobodnog udarca, otišlo je pokraj gola, no bio je i u zaleđu.

31' - Žuti je karton dobio Van Hoorenbeeck.

30' - Skoko je odlično povukao, lopta je stigla do Pajazitija čiji je udarac završio u bloku.

29' - Pucao je Pukštas, no preko gola.

27' - Pukštas je krasno podvalio za Melnjaka koji je pucao lijevom, obranio je Badžgoň.

26' - Pukštas je na sebe navukao niz igrača i nakon niza povlačenja, dosuđen je faul.

25' - Melnjak je oduzeo loptu, a Acapandié umjesto šuta dodao, obranili su se domaćini.

22' - Žilina je imala slobodni udarac, no naposljetku je otišlo u korner i potom u novi, no nije bilo opasno.

21' - Požutio je Hrgović zbog prekršaja.

18' - Zaprijetio je Roginić s druge strane i pucao, Silić je obranio.

15' - Brajković je uspio izboriti korner nakon kojeg je Acapandié pucao, a Badžgoň je obranio.

14' - Acapandié nije uspio stići loptu, otišla je u korner, a na koncu je Hranica pucao preko gola.

10' - Koša je izveo slobodni udarac s 20 metara, otišlo je preko gola.

6' - Iľko je pucao iskosa, otišlo je pokraj vratnice.

5' - Pukštas je povukao lijevo, krenuo prema sredini i uputio odličnu loptu za Brajkovića, no on je nije uspio stići.

4' - Brajković je poslao loptu u kazneni prostor, no Šego je nije stigao

1' - Hrgović prošao po lijevoj strani i ubacio, no domaćini su očistili.

1' - Krenula je utakmica.

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Kóša, Roginić, Iľko Klupa: Šipoš, Tarcsi, Okál, Baleja, Florea, Bzdyl, Svoboda, Faško, Ďatko, Kaša, Prokop, Petruska HAJDUK: Silić - Acapandié, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Marešić, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak