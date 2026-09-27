UŽIVO Zatvorena birališta u Splitu, donosimo rezultate kotarskih izbora

Zatvorena su birališta na izborima za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora u Splitu. Nakon završetka glasanja slijedi prebrojavanje listića, a na Dalmaciji Danas rezultate pratite uživo, kako budu pristizali.

Građani su birali predstavnike koji će se u njihovim kvartovima i mjestima baviti svakodnevnim komunalnim pitanjima te zastupati potrebe stanovnika pred gradskom upravom. Sada se čekaju prve informacije o tome kome su birači povjerili tu ulogu.

Tko se natječe na kotarskim izborima?

Na ovogodišnjim izborima za vijeća 27 gradskih kotareva i sedam mjesnih odbora natječe se ukupno 78 kandidacijskih lista s 546 kandidata. Bira se 238 vijećnika, po sedam u svakom vijeću.

HDZ i Domovinski pokret nastupaju u svim jedinicama mjesne samouprave, a u pojedinima njihova je lista i jedina na glasačkom listiću. Zajednička koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta natječe se u 15 gradskih kotareva. U izbornoj utrci sudjeluje i Vukovarska koalicija, koju čine DOMiNO, Hrvatska stranka prava i Hrvatski suverenisti. Njihove su liste kandidirane u osam kotareva: Bačvice, Kman, Mejaši, Pujanke, Split 3, Trstenik, Visoka i Žnjan.

Uz stranačke i koalicijske liste, za povjerenje stanovnika natječu se i nezavisne liste, odnosno kandidacijske liste grupa birača, koje okupljaju kandidate iz pojedinih kvartova i mjesta. Osim u gradskim kotarevima, predstavnici se biraju i u mjesnim odborima Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica. Rezultati će pokazati tko je dobio povjerenje građana te gdje će za formiranje većine u vijećima biti potrebni dogovori više lista.

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