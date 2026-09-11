UŽIVO U Splitu je u sat vremena palo više kiše nego prosječno padne u cijelom rujnu. Pola grada je poplavljeno

Kako smo i najavljivali danima, jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u petak prijepodne dijelove srednjeg Jadrana.

Između 9 i 10 sati olujna linija razvija se od mora, preko Splita i Mosora, dalje prema Dugopolju i triljskom kraju. Pri tome je najjače nevrijeme zahvatilo sam Split.



U samo sat vremena u dijelovima Splita palo je više kiše nego prosječno padne u cijelom rujnu! Primjerice, meteo postaja Prirodoslovne škole do 10 sati izmjerila je 77 litara po kvadratnom metru, a službeni oborinski prosjek postaje Split Marjan je 71 litra.

Svi dijelovi grada su dobili obilnu kišu, ipak istočnije i zapadnije količine su zasad umjereno manje nego po sredini grada.

Na širem splitskom području temperature su od 19 do 21°C što predstavlja pad za 8 do 9 stupnjeva u odnosu na vrijednosti jučer u isto vrijeme.

U isto vrijeme, Omiš i ostala područje do kojih kiša još nije došla su na 27 stupnjeva.

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10:50 - Kontaktirali smo Županijski vatrogasni oparativni centar.

"Brojne akcije su nam u tijeku, podatke o broju intervencija imat ćemo nakadno", kratko su nam kazali.

10:45 - Kiša je prestala na širem splitskom području, a olujni oblak se pomaknuo istočnije uz postupno slabljenje. Trenutačno grmljavinski pljuskovi zahvaća područje od zaleđa Omiša preko Ciste i Tijarice do Buškog jezera u BiH.

Manji pljusak zahvatio je područje zapadnije od Bola i svi se nadaju da će se razviti i pomoći gašenju požara na Braču.