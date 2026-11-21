Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Lokomotive na Maksimiru utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a.
Bijeli ovaj susret dočekuju kao vodeća momčad prvenstva s osvojenih 29 bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje.
Prvi ovosezonski dvoboj Hajduka i Lokomotive odigran je 31. kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Šege i Šotičeka.
Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.
Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti uživo na Dalmaciji Danas
37' - Šutirao je Huram, obranio je Posavec.
36' - Šutirao je Hrgović, otišlo je pored gola.
34' - Fayadu se ukazivala pomoć nakon duela s Katićem.
32' - Požutio je Šutalo.
31' - Pokušali su domaćini s centra, nisu bili precizni, otišlo je preko grede.
26' - Hajduk je izborio novi korner, ubacio je Dalisson, no lopta je preletjela kazneni prostor i izišla izvan granica terena.
23' - Izjednačio je Hajduk: Marešić je bio izvođač najstrože kazne, poslao je Posavca u jednu, a loptu u drugu stranu za 1:1 i prvijenac u Hajdukovom dresu.
20' - Triantafyllou je požutio, a Hajduk je dobio kazneni udarac nakon što je branič Lokomotive srušio Šegu.
18' - Požutio je Čabraja.
16' - Pucao je Katić sa 16 metara, ravno u ruke Silića.
8' - Povela je Lokomotiva: Vuković je krenuo prema vratima Hajduka, prošao je Silića i poslao loptu u mrežu za 1:0. Pogodak se provjeravao, a naposljetku je i priznat.
7' - Hajduk je izborio korner, no nisu konkretnije zaprijetili.
4' - Pucao je Huram, Posavec je obranio.
3' - Šego je došao do lopte koju mu je dodao Fayad, ali bio je u zaleđu.
2' - Opasno je bilo pred golom Hajduka, Acapandie nije stigao Čabrajića koji je ubacio prema Katiću, no nije stigao do lopte, a bilo je označeno i zaleđe.
1' - Krenula je utakmica, Lokomotiva je zaprijetila preko Čabrajića koji je pucao ravno u ruke Silića.
0' - Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za žrtve Vukovara i Škabrnje.
LOKOMOTIVA: Posavec - Katić, Triantafyllou, Čabraja, Čabrajić - Lorber, Fetai, Smiljanić, Subotić, Vuković - Marić
Klupa: Savatović, Gurlica, Mitrović, Kulušić, Souza, Atabaev, Kralevski, Antunović, Morina
HAJDUK:Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Huram - Šego
Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Hodak, Babić, Martín