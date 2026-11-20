U zgradi splitske Gradske uprave gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sazvao je konferenciju za medije o aktualnoj situaciji vezanoj uz organizaciju Adventa u Splitu 2026. godine.

Podsjetimo, najavljeni nastup Dina Merlina u sklopu ovogodišnjeg Adventa izazvao je burne reakcije nakon što se u javnosti počelo govoriti o ukupnom trošku koncerta, koji bi zajedno s produkcijom trebao iznositi oko 300 tisuća eura.

11:16 – „I dalje ćemo imati najbolji Advent u Hrvatskoj”

Šuta je poručio kako su kontaktirani ostali izvođači s kojima su već potpisani ugovori te da su dogovoreni iznosi u skladu s tržišnim cijenama.

„Jedini smo grad koji je izašao prije svih i javno otkrio koliko će se potrošiti i kako. I dalje držim da ćemo imati najbolji Advent u Republici Hrvatskoj”, zaključio je gradonačelnik.

11:14 – Šuta demantira tvrdnje o Merlinovu honoraru

Gradonačelnik je odbacio informacije prema kojima je honorar Dine Merlina u Splitu bio znatno viši nego u drugim gradovima.

Kako je kazao, provjerio je navode da bi Merlin u Splitu dobio 140 tisuća eura, a drugdje 90 tisuća eura te ustvrdio da takve informacije nisu točne.

11:14 – Ukupni trošak Adventa oko 1,4 milijuna eura

Šuta je iznio i procjenu ukupnih troškova ovogodišnjeg Adventa u Splitu. Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost iznosit će oko 1,4 milijuna eura, od čega će oko 900 tisuća eura biti izdvojeno iz gradskog proračuna.

Ostatak bi se trebao osigurati putem sponzorstava, adventskih kućica i drugih oblika financiranja.

11:13 – Šuta o panoramskom kotaču: „Širile su se dezinformacije”

Gradonačelnik se osvrnuo i na informacije o cijeni panoramskog kotača, za koji se u javnosti spominjao iznos od 200 tisuća eura.

„Kada je izašlo da će kotač koštati 200 tisuća eura, vidjeli smo da su se širile dezinformacije”, rekao je Šuta, dodavši kako ponuda na kraju nije bila valjana.

11:12 – „Žao mi je kao čovjeku što smo došli do ove situacije”

Govoreći o odustajanju od koncerta Dine Merlina, Šuta je izrazio žaljenje zbog razvoja događaja.

„Žao mi je kao čovjeku da smo došli do ove situacije. U ovom trenutku smatram da je ovo najbolja odluka za Grad. Šteta koja je učinjena ne može se promijeniti”, kazao je.

Naglasio je i da Advent nije samo glazbeni program, nego uključuje i dječje te duhovne sadržaje.

11:12 – Neće potpisati ugovor s Merlinom

„S obzirom na to da je javnost iskazala ogroman interes, donio sam odluku da se neće potpisati ugovor s Merlinom. Merlinovi menadžeri ponudili su da će sponzorirati dio produkcije, oko 80 tisuća eura. S obzirom na to da je javnost dezinformirana, donio sam odluku da se ugovor s Merlinom neće zaključiti”, kazao je gradonačelnik.

11:09 – Šuta o troškovima koncerta i nabavi PET/CT uređaja

„Što se tiče koncerta Dine Merlina, ključno je nekoliko stvari. Kada je sve izašlo u medijskom prostoru, bilo je u kontekstu koncerta ili PET/CT-a. Naravno da sam ja za PET/CT, ali važno je sagledati koncert. Grad Split ulaže u KBC Split, ali nismo nadležni za nabavu PET/CT-a.

Koncert bi, kako smo ga najavili, koštao 140 tisuća eura. Trošak produkcije odnosio se na tri izvođača – Merlina, Jozinovića i Rozgu”, kazao je Šuta.

11:00 – Tomislav Šuta izašao pred novinare

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima je izašao pred novinare kako bi se očitovao o polemikama vezanima uz koncert Dine Merlina i njegov najavljeni honorar.

„Danas smo sazvali konferenciju za medije na temu Adventa u Splitu. Ni u jednom trenutku nismo izostavili nijednu informaciju, javno smo prezentirali sve troškove. Dali smo procjene i projekcije, ne konačne iznose. Cilj nam je da Split ima najbolji Advent. Znamo kako se dosad gledalo na Split i splitski Advent te koliko drugi gradovi troše. Važno je da građani imaju točne i provjerene informacije”, kazao je gradonačelnik.