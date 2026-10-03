UŽIVO Stigli sastavi za Englesku: Evo za koga su se odlučili Slaven Bilić i Thomas Tuchel

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 18 sati na riječkoj Rujevici dočekuje Englesku u susretu 3. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija.

Obje reprezentacije u utakmicu ulaze s identičnim učinkom nakon prva dva kola. Hrvatska i Engleska dosad su osvojile po tri boda – obje su svladale Češku, dok su poražene u ogledima sa Španjolskom. Uoči početka susreta objavljene su početne postave, pa je poznato za koje su se igrače odlučili hrvatski izbornik Slaven Bilić i engleski izbornik Thomas Tuchel.

Hrvatska će utakmicu započeti u sastavu: Livaković; Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić – Kovačić, Modrić, Baturina, P. Sučić – Ivanović, Musa.

S druge strane, Englezi će na Rujevicu istrčati u sljedećoj postavi: Pickford; Hall, Konsa, Guehi, Quansah – Scott, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.