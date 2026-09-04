UŽIVO Splitski je festival otvoren uz skladbe Zdenka Runjića

Prokurative su večeras ponovno u znaku glazbe i velikih splitskih melodija. Koncertom „Nocturno – Prokurative pjevaju Runjića“ otvoren je ovogodišnji Splitski festival, a večer je posvećena jednom od najvećih autora dalmatinske glazbe – Zdenku Runjiću.

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21.15

Maja Posavec i Ivana Starčević zajedno su izvele „Ča je život vengo fantažija“, a Prokurative su ponovno zapjevale u glas s izvođačicama.

Maja Posavec izvedbom „Imala je lijepu rupicu na bradi“ dodatno je podigla atmosferu na Prokurativama, a publika je pjesmu ispratila uz puno energije.

20.55

Ivana Starčević pjesmom „Karoca“ budi nostalgiju u publici, vraćajući na Prokurative jednu od Runjićevih dobro poznatih melodija.

Uslijedio je i duet Ivane Starčević i Maje Posavec, koje zajedno izvode „Laku noć, Luiđi, laku noć, Bepina“.

Marko Tolja izveo je „Malinkoniju“, a posebno emotivan trenutak uslijedio je uz „Oprosti mi, pape“.

20.30

Ovogodišnji Splitski festival upravo je započeo koncertom „Nocturno – Prokurative pjevaju Runjića“, kojim se odaje počast jednom od najvažnijih autora dalmatinske glazbe.

Njegove dobro poznate skladbe večeras izvode Marko Tolja, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec, uz pratnju Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera.

Splitske Prokurative večeras svjedoče i posebnom trenutku – prvi put izvodi se jedna od Runjićevih dosad neobjavljenih pjesama.

Na otvorenje festivala stigla su i brojna poznata lica, a publika uživa u večeri ispunjenoj Runjićevim bezvremenskim melodijama.

Voditeljica je programa Andrea Mladinić.

Večer otvara Marko Tolja izvedbom kultne „Skalinade“, a publika već s prvim taktovima pjesme pjeva s njim.