19Split se večeras pridružuje obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje. U 19.30 sati započeo je mimohod kojim će građani odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u Domovinskom ratu.

Okupljanje i početak mimohoda su u Vukovarskoj ulici.

Građani su se okupili kako bi zajedničkim hodom iskazali poštovanje prema žrtvama i poslali poruku da se njihova žrtva nikada neće zaboraviti.

Dalmacija Danas prati mimohod uživo. U nastavku donosimo najnovije informacije, atmosferu s gradskih ulica, fotografije i događanja tijekom večeri.

19.30 - Građani su se okupili kod spomenika Dječak s luminom, na početku Vukovarske ulice, odakle će uskoro u zajedničkom mimohodu krenuti prema muralima posvećenima Vukovaru, gradu heroju, i njegovim braniteljima.