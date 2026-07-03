UŽIVO Ronaldo je zabio iz penala. Sučiću poništen pogodak

Hrvatska reprezentacija s Portugalom odmjerava snage u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog susreta čeka ogled s Španjolskom. Izbornik Zlatko Dalić odučio se za isti sastav kao protiv Gane.
HRVATSKA: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir.
PORTUGAL: D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leão - Ronaldo.
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88' - U 88. minuti Sučić je sjajno prošao po lijevoj strani, a Pašalićev je udarac glavom prošao malo pored gola.
85' - Leaov centaršut u 85. preletio je suigrače.
81' - Ronalda je potom zamijenio Ruben Neves.
80' - U 80. minuti Sučić trese portugalsku mrežu nakon sjajne dubinske lopte Kovačića, ali pomoćni sudac pokazuje zaleđe.
77' - U 77. minuti Matanović je nakon driblinga pogodio Costu u glavu i izborio korner.
75' - U 75. minuti dvije nevjerojatne šanse Kovačića, prvo je pogodio vratnicu, a u drugom mu je pokušaju Costa sjajno obranio volej.
73' - Mario Pašalić potom je zamijenio Baturinu.
68' - Ronaldo je zabio za 1:1.
67' - Hrvatska opasno živi kod prekida, a uslijedila je i provjera potencijalnog jedanaesterca za Portugal, koja je naposljetku rezultirala udarcem s bijele točke u 67. minuti.
61' - U 61. minuti Ronaldo je efektno prebacio Livakovića, ali sudac je podigao zastavicu.
59' - U 59. minuti Sučić je snažno opalio, Costa je spasio svoj gol.
58' - U 58. minuti s druge strane nečuvani Leao pogađa gredu.
56' - U 56. minuti kratka euforija, Vlašić je zatresao mrežu, ali iz zaleđa.
53' - U 53. minuti Perišić zabija za 1:0! Stanišićeva je lopta preskočila Matanovića, a Perišić se s lijeve strane namjestio na udarac, neobranjiv za Costu.
49' - Vlašićev prizemni udarac u 49. nije bio precizan.
48' - U 48. minuti odlična prilika za Hrvatsku, Kovačić prolazi svoga čuvara i gađa bliži kut, Costa nogom izbacuje u vanjski dio mreže.
47' - U 47. minuti Sučić se odlučio na povratnu loptu sredinu umjesto na udarac, ali Portugalci su bili prvi na lopti.
46' - Perišić je odmah u prvom portugalskom napadu morao reagirati na opasan ubačaj Mendesa.
45' - Počelo je drugo poluvrijeme. Budimira je u nastavku zamijenio Matanović.
KRAJ PRVOG POLUVREMENA - Rezultat je 0:0. Više pročitajte OVDJE.
DETALJAN IZVJEŠTAJ Hrvatska se teško probija u napad, Portugal dominira posjedom lopte
45+1' - U prvoj minuti nadoknade prvoga poluvremena Leaov je volej bio neprecizan.
42' - U 42. minuti Hrvatska je napadala, igrači padali, bez sudačke reakcije – blago rečeno neujednačen kriterij.
37' - U 37. minuti Livaković je pokupio prizemni Cancelov centaršut.
34' - Baturina je zatim krenuo u kontru, sudac se pri njegovu padu nije oglasio.
33' - U 33. minuti opet velika opasnost za hrvatski gol, ali Fernandes nije uspio svladati Livakovića.
30' - Cancelov je opasan ubačaj potom išao na Ronalda, velika sreća za Hrvatsku što ga je propustio.
29' - U 29. minuti Pongračić je uputio odličnu dugu loptu na Vlašića, ali sudac je označio zaleđe.
23' - Portugal izrazito dominira i steže obruč oko hrvatskog šesnaesterca. Nakon centaršuta Mendesa odlično se snašao Pongračić.
18' - Petar Sučić izborio je slobodan udarac u 18. minuti, ali Modrićev je ubačaj očišćen.
16' - Mendes je u 16. minuti izveo korner, a Veiga je ostao sam na skoku, lopta je otišla malo iznad gola.
12' - U 12. minuti Ronaldo je iz slobodnog udarca pogodio živi zid.
10' - Vlašić je u 10. minuti ciljao Budimira, koji nije uspio dobro zahvatiti loptu glavom.
9' - U 9. minuti Neto je opasno ubacio, lopta je preletjela Livakovića, ali i prošla pored gola.
7' - Leao je i u 7. minuti zaprijetio centaršutom, Livaković je boksao tu loptu, a nakon kornera je Cancelo pucao iznad gola.
4' - U 4. minuti velika opasnost pred hrvatskim golom, Mendes je sjajno dodao u dubinu za Leaoa koji je poslužio Fernandesa, no uz Livakovića se hrvatska zadnja linija uspjela obraniti.
3' - U 3. minuti Vlašić je dobro dodao na rub kaznenog prostora za Budimira, ali udarac nije bio snažan.
2' - S tribina se čuje "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."
1' - Počela je utakmica.