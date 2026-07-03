UŽIVO Ronaldo je zabio iz penala. Sučiću poništen pogodak

Hrvatska reprezentacija s Portugalom odmjerava snage u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog susreta čeka ogled s Španjolskom. Izbornik Zlatko Dalić odučio se za isti sastav kao protiv Gane.

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88' - U 88. minuti Sučić je sjajno prošao po lijevoj strani, a Pašalićev je udarac glavom prošao malo pored gola.

85' - Leaov centaršut u 85. preletio je suigrače.

81' - Ronalda je potom zamijenio Ruben Neves.

80' - U 80. minuti Sučić trese portugalsku mrežu nakon sjajne dubinske lopte Kovačića, ali pomoćni sudac pokazuje zaleđe.

77' - U 77. minuti Matanović je nakon driblinga pogodio Costu u glavu i izborio korner.

75' - U 75. minuti dvije nevjerojatne šanse Kovačića, prvo je pogodio vratnicu, a u drugom mu je pokušaju Costa sjajno obranio volej.

73' - Mario Pašalić potom je zamijenio Baturinu.

68' - Ronaldo je zabio za 1:1.

67' - Hrvatska opasno živi kod prekida, a uslijedila je i provjera potencijalnog jedanaesterca za Portugal, koja je naposljetku rezultirala udarcem s bijele točke u 67. minuti.

61' - U 61. minuti Ronaldo je efektno prebacio Livakovića, ali sudac je podigao zastavicu.

59' - U 59. minuti Sučić je snažno opalio, Costa je spasio svoj gol.

58' - U 58. minuti s druge strane nečuvani Leao pogađa gredu.

56' - U 56. minuti kratka euforija, Vlašić je zatresao mrežu, ali iz zaleđa.

53' - U 53. minuti Perišić zabija za 1:0! Stanišićeva je lopta preskočila Matanovića, a Perišić se s lijeve strane namjestio na udarac, neobranjiv za Costu.

49' - Vlašićev prizemni udarac u 49. nije bio precizan.

48' - U 48. minuti odlična prilika za Hrvatsku, Kovačić prolazi svoga čuvara i gađa bliži kut, Costa nogom izbacuje u vanjski dio mreže.

47' - U 47. minuti Sučić se odlučio na povratnu loptu sredinu umjesto na udarac, ali Portugalci su bili prvi na lopti.

46' - Perišić je odmah u prvom portugalskom napadu morao reagirati na opasan ubačaj Mendesa.

45' - Počelo je drugo poluvrijeme. Budimira je u nastavku zamijenio Matanović.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - Rezultat je 0:0. Više pročitajte OVDJE.

45+1' - U prvoj minuti nadoknade prvoga poluvremena Leaov je volej bio neprecizan.

42' - U 42. minuti Hrvatska je napadala, igrači padali, bez sudačke reakcije – blago rečeno neujednačen kriterij.

37' - U 37. minuti Livaković je pokupio prizemni Cancelov centaršut.

34' - Baturina je zatim krenuo u kontru, sudac se pri njegovu padu nije oglasio.

33' - U 33. minuti opet velika opasnost za hrvatski gol, ali Fernandes nije uspio svladati Livakovića.

30' - Cancelov je opasan ubačaj potom išao na Ronalda, velika sreća za Hrvatsku što ga je propustio.

29' - U 29. minuti Pongračić je uputio odličnu dugu loptu na Vlašića, ali sudac je označio zaleđe.

23' - Portugal izrazito dominira i steže obruč oko hrvatskog šesnaesterca. Nakon centaršuta Mendesa odlično se snašao Pongračić.

18' - Petar Sučić izborio je slobodan udarac u 18. minuti, ali Modrićev je ubačaj očišćen.

16' - Mendes je u 16. minuti izveo korner, a Veiga je ostao sam na skoku, lopta je otišla malo iznad gola.

12' - U 12. minuti Ronaldo je iz slobodnog udarca pogodio živi zid.

10' - Vlašić je u 10. minuti ciljao Budimira, koji nije uspio dobro zahvatiti loptu glavom.

9' - U 9. minuti Neto je opasno ubacio, lopta je preletjela Livakovića, ali i prošla pored gola.

7' - Leao je i u 7. minuti zaprijetio centaršutom, Livaković je boksao tu loptu, a nakon kornera je Cancelo pucao iznad gola.

4' - U 4. minuti velika opasnost pred hrvatskim golom, Mendes je sjajno dodao u dubinu za Leaoa koji je poslužio Fernandesa, no uz Livakovića se hrvatska zadnja linija uspjela obraniti.

3' - U 3. minuti Vlašić je dobro dodao na rub kaznenog prostora za Budimira, ali udarac nije bio snažan.

2' - S tribina se čuje "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."

1' - Počela je utakmica.

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