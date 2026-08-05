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"Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku" pokrenula spektakularnu bakljadu. Vatromet obasjao nebo nad Splitom

Pogledajte djelić atmosfere

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na splitskoj Rivi je održan koncert Prljavog kazališta.

Mogli ste ga pratiti UŽIVO na Dalmaciji Danas. 

23.15

Publika i dalje neumorno pjeva i pleše zajedno s bendom. U nastavku zapjevali su pjesmu „Marina“.

Dok je splitskom Rivom odzvanjala pjesma „Pisma ljubavna”, Mladen Bodalec spustio se u publiku.

Na pjesmu “Previše suza u mom pivu” i Jasenko Houra pridružio se publici.

prljavo kazaliste riva foto laura kovacevic 1
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23.05

Iako je ovo trebao biti jednosatni koncert, nakon vatrometa, bend je, uz ogromnu podršku publike, gromoglasno zapjevao „Korak po korak”, „Ako ti još jednom oprostim“, i „Ljubav je”.

„Sada nakon obveznog dijela koncerta, idu pjesme po želji”, rekao je Jasenko Houra.

Također, uz pljesak koji je publika uputila bendu, Houra je istaknuo: „Sada nakon koncerta svi ćemo se razići, u miru, i zato, čuvajmo jedni druge” uz pjesmu „Heroj ulice”.

22.40

Splićani i brojni gosti bend su nagradili dugotrajnim pljeskom. „Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku” pjesma je koja je pokrenula spektakularnu bakljadu. A nakon  pjesme „Ruža Hrvatska” krenuo je vatromet.

prljavo kazaliste riva foto laura kovacevic 1
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RANIJE OBJAVLJENO

22.30

Koncert na splitskoj Rivi ulazi u završnu trećinu, ali energija izvođača i publike ni u jednom trenutku ne pada. Prljavo kazalište nastavlja nizati svoje najveće hitove, a svaki novi stih dočekuje se gromoglasnim pljeskom i zajedničkim pjevanjem tisuća okupljenih.

Riva je pretvorena u veliko koncertno okupljanje, publika pleše, pjeva uglas s bendom i uživa u večeri ispunjenoj poznatim melodijama. Atmosfera je i dalje na vrhuncu, a središte Splita odjekuje refrenima pjesama koje su obilježile generacije.

22.15

Koncert na splitskoj Rivi polako ulazi u završnu trećinu, no atmosfera ni najmanje ne posustaje. Prljavo kazalište niže hit za hitom, a tisuće okupljenih uglas pjevaju svaku pjesmu.

Riva je rasplesana, pljesak ne prestaje, a odlična energija benda i publike potvrđuje da će ova večer ostati u lijepom sjećanju brojnim posjetiteljima.

21.30

Publika je ispunila splitsku Rivu, a Prljavo kazalište otvorilo je koncert uz glasno pjevanje i odličnu atmosferu iz rečenicu: „Dobrodošli na koncert u čast Danu pobjede i domovinske zahvalnosti.”

prljavo kazaliste riva foto laura kovacevic 1
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Atmosfera na Rivi sve je užarenija, a publika prati svaki stih najvećih hitova Prljavog kazališta. Refreni odzvanjaju Rivom dok tisuće okupljenih uglas pjevaju s bendom.

VEČERAS ĆE RIVA GORJETI Prljavo kazalište stiže u Split, a Houra nam je otkrio trenutak kada ni milicija nije znala što učiniti

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