"Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku" pokrenula spektakularnu bakljadu. Vatromet obasjao nebo nad Splitom

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na splitskoj Rivi je održan koncert Prljavog kazališta.

Mogli ste ga pratiti UŽIVO na Dalmaciji Danas.

23.15

Publika i dalje neumorno pjeva i pleše zajedno s bendom. U nastavku zapjevali su pjesmu „Marina“.

Dok je splitskom Rivom odzvanjala pjesma „Pisma ljubavna”, Mladen Bodalec spustio se u publiku.

Na pjesmu “Previše suza u mom pivu” i Jasenko Houra pridružio se publici.

23.05

Iako je ovo trebao biti jednosatni koncert, nakon vatrometa, bend je, uz ogromnu podršku publike, gromoglasno zapjevao „Korak po korak”, „Ako ti još jednom oprostim“, i „Ljubav je”.

„Sada nakon obveznog dijela koncerta, idu pjesme po želji”, rekao je Jasenko Houra.

Također, uz pljesak koji je publika uputila bendu, Houra je istaknuo: „Sada nakon koncerta svi ćemo se razići, u miru, i zato, čuvajmo jedni druge” uz pjesmu „Heroj ulice”.

22.40

Splićani i brojni gosti bend su nagradili dugotrajnim pljeskom. „Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku” pjesma je koja je pokrenula spektakularnu bakljadu. A nakon pjesme „Ruža Hrvatska” krenuo je vatromet.

RANIJE OBJAVLJENO

22.30

Koncert na splitskoj Rivi ulazi u završnu trećinu, ali energija izvođača i publike ni u jednom trenutku ne pada. Prljavo kazalište nastavlja nizati svoje najveće hitove, a svaki novi stih dočekuje se gromoglasnim pljeskom i zajedničkim pjevanjem tisuća okupljenih.

Riva je pretvorena u veliko koncertno okupljanje, publika pleše, pjeva uglas s bendom i uživa u večeri ispunjenoj poznatim melodijama. Atmosfera je i dalje na vrhuncu, a središte Splita odjekuje refrenima pjesama koje su obilježile generacije.

22.15

Koncert na splitskoj Rivi polako ulazi u završnu trećinu, no atmosfera ni najmanje ne posustaje. Prljavo kazalište niže hit za hitom, a tisuće okupljenih uglas pjevaju svaku pjesmu.

Riva je rasplesana, pljesak ne prestaje, a odlična energija benda i publike potvrđuje da će ova večer ostati u lijepom sjećanju brojnim posjetiteljima.

21.30

Publika je ispunila splitsku Rivu, a Prljavo kazalište otvorilo je koncert uz glasno pjevanje i odličnu atmosferu iz rečenicu: „Dobrodošli na koncert u čast Danu pobjede i domovinske zahvalnosti.”

Atmosfera na Rivi sve je užarenija, a publika prati svaki stih najvećih hitova Prljavog kazališta. Refreni odzvanjaju Rivom dok tisuće okupljenih uglas pjevaju s bendom.