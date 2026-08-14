UŽIVO Požar se od Lokve Rogoznice proširio do Omiša, gorjele kuće, automobili, ima i ozlijeđenih. Stigla četiri kanadera

7.05 sati -

Trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca s 93 vatrogasnih vozila od kojih su neki još u dolasku. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Koprivničko-križevačke (40/16), Bjelovarsko-bilogorske (21/8), Krapinsko-zagorske (21/8), Zadarske (16/5), Šibensko-kninske (3/1), Dubrovačko-neretvanske (5/3) i VZ Grada Zagreba (33/12),

U pripravnosti je desantno-jurišni brod HRM-a za potrebe eventualnog prijevoza evakuiranih osoba koji se nalazi u luci Omiš. Na požarište su oko 6:00 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Prema dostupnim informacija, Hitna medicinska služba je zbrinula 19 osoba.

Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu (mala dvorana Gripe). U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split su iz Omiša upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.

RANIJE OBJAVLJENO

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo na području Lokve Rogoznice tijekom noći se proširio prema Omišu i stigao do Omiške stine. Iako je jutro donijelo mirniju situaciju i trenutno nema otvorenog plamena, razmjeri štete su veliki. Izgorjeli su brojni objekti, vozila i električni stupovi, a promet je i dalje zatvoren.

ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije dojavu o požaru otvorenog prostora zaprimio je 13. kolovoza u 20:15 sati. Požarom su u početku bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma, no vatra se brzo približila naseljenim područjima i objektima.

Zbog ugroženosti stanovništva provedena je velika evakuacija. Područje je napustilo oko 200 ljudi, a četiri autobusa prevozila su evakuirane osobe prema Splitu. U akciji su, uz vatrogasce, sudjelovali policija, Civilna zaštita i Crveni križ.

Tijekom noći požar je gasilo ukupno 286 vatrogasaca, a na požarište su stigle i dodatne snage iz drugih dijelova Hrvatske. U gašenju sudjeluju i četiri kanadera. Na terenu su bile brojne vatrogasne snage Splitsko-dalmatinske županije, kojima su se pridružili vatrogasci iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, dok su dodatne snage iz još četiri županije upućene prema požarištu.

Prema dostupnim informacijama, u požaru je ozlijeđeno 19 osoba. Među vatrogascima nema teže ozlijeđenih.

Vatra je iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu. Uništena su i oštećena brojna vozila, kuće i ugostiteljski objekti, a izgorjeli su i električni stupovi. Zbog razmjera štete na terenu će, osim vatrogasaca, biti potreban angažman brojnih drugih službi.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je jutro ipak mirnije jer nema otvorenog plamena, ali je upozorio na velike posljedice požara.

„Mirnije je jutro jer nema otvorenog plamena, ali jako puno je izgorjelo“, kazao je Tucaković.

Na terenu je tijekom cijele noći bio i župan, koji je pratio razvoj situacije i rad službi. Vatrogasci i dalje ostaju na požarištu kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre, dok se očekuje nastavak sanacije i procjene nastale štete.

Promet na ugroženom području još je uvijek zatvoren, a zbog uništene elektroenergetske infrastrukture i velikog broja oštećenih objekata pred nadležnim službama je opsežan posao.