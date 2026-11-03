UŽIVO Počeo spektakl na Poljudu! Prve Mišine pjesme odjeknule stadionom, publika zapljeskala

Split se danas oprašta od Miše Kovača. Na Poljudu je sve spremno za veliki ispraćaj legendarnog pjevača, a stadion je već otvorio svoja vrata brojnim građanima koji pristižu kako bi mu odali počast. Službeni program počinje u 17 sati, a Dalmacija Danas uživo prati događanja na Poljudu.

Na splitskom Poljudu počelo je okupljanje građana uoči velikog ispraćaja Miše Kovača. Stadion je otvoren za posjetitelje, a prema Poljudu pristiže sve više ljudi. Na gradskim prometnicama već se stvaraju gužve, dok se Split priprema za emotivno poslijepodne posvećeno jednom od najpoznatijih dalmatinskih pjevača.

Službeni program počinje u 17 sati, a tijekom večeri na pozornici će se izmjenjivati izvođači koji će u čast Miši Kovaču otpjevati po jednu ili dvije njegove pjesme.

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18.11 - Mladen Grdović izvodi pjesmu "Još i danas teku suze". Lidija plače. Cijeli Poljud pjeva stihove 'još i danas teku suze jedne žene, žene koja voli mene..'

18.04 - Jole pjeva "Noćas ćemo zemlji k'o materi reći". Publika ga je pozdravila pljeskom.

18.00 - Torcida u jedan glas zapjevala sa sjevera Miši.

17.58 - Još jednom se na binu popeo Alen Nižetić i zapjevao "Samo jednom ljubav pokuca na vrata".

17.53 - Sada je na redu pjesma koja nosi Mišinu prepoznatljivu emociju. Na binu se popeo Grdović koji je dobio najveće ovacije okupljenih na Poljudu. Zapjevao je stihove 'Nisi mi dao puno živote...'. Poljud pjeva, baklje se pale. Grdovića su ponijele emocije, ali Poljud pjeva u jedan glas 'Sutra mi sude'.

17.51 - Vedran Očašić i Edita Lučić Jelić pred prepunim Poljudom citirali su riječi našeg, nikad prežaljenog kolege, Gorana Pelaića obavljenog u članku na portalu Dalmacija Danas.

17.48 - Na redu je pjesma "Malo mi je jedan život s tobom" u izvedbi Giuliana. Poljud pjeva u jedan glas.

17.45 - Torcida razvila transparent u čast Miše Kovača

17.39 - Uslijedila je pjesma 'Ti si pjesma moje duše', a izvodi je Dražen Zečić. Poljud mu je zapljeskao.

Zapljeskala je nakon izvedbe Dražena Zečica i Lidija Kovač.

17.38 - Mišina supruga Lidija u suzama, stigao i premijer Plenković

17.33 - Prva pjesma je Alen Nižetić, 'Ja ne mogu drugo nego da je volim'. Obratio se s pozornice publici 'Bravo ljudi, ovo je Mišo zaslužio.

17.15 - Pogledajte tko je sve stigao na ispraćaj legendarnog pjevača

17.10 - Na stadionu prevladavaju obilježja s Mišinim likom.

16.56 - Popularni pjevač Jole osvrnuo se na bogatu glazbenu ostavštinu jednog od najvećih hrvatskih izvođača. Istaknuo je kako Mišin repertoar krije brojne glazbene dragulje koji su široj publici možda manje poznati, ali svojom kvalitetom nimalo ne zaostaju za njegovim najvećim hitovima.

16.46 - Fotografije našeg Roka Pavlinušića prikazuju sve veći broj građana koji pješice pristižu prema stadionu. Ljudi dolaze s različitih strana grada, a na prilaznim ulicama stvara se gotovo neprekinuta kolona pješaka.

Među okupljenima su i najmlađi, koji na Poljud dolaze u pratnji roditelja. Na putu prema stadionu mogu se vidjeti i Hajdukova obilježja, podsjetnik na neraskidivu povezanost Splita, Poljuda i njegovih ljudi.

16.35 - Među izvođačima koji će zapjevati njegove bezvremenske hitove bit će i Dražen Zečić. Za njega Mišo nije bio samo velika glazbena zvijezda čije su pjesme obilježile generacije, već i čovjek koji mu je na početku karijere pružio ruku podrške. U razgovoru za Dalmaciju Danas Zečić se prisjetio njegove ljudske topline i trenutaka koji su mu ostali u posebnom sjećanju.

16.30 - Pogledajte fotogaleriju ispred Poljuda

16.20 - Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban prisjetio se susreta s glazbenikom, njegovih nastupa i neizbrisivog traga koji je ostavio u Dalmaciji.

Govoreći o Miši Kovaču, Boban nije skrivao emocije, istaknuvši kako je riječ o čovjeku koji je svojim pjesmama i ljubavlju prema publici povezivao generacije.

16.15 - Uoči velikog koncerta na Poljudu, koji će biti posvećen legendarnom Miši Kovaču, među izvođačima koji će odati počast glazbeniku čije su pjesme obilježile generacije bit će i Mladen Grdović. S Mišom ga vežu desetljeća prijateljstva, zajednički glazbeni počeci i brojne uspomene. U emotivnom razgovoru prisjetio se njihova odnosa, trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru, ali i Miše kakvog je poznavao izvan pozornice iskrenog, neposrednog i neponovljivog čovjeka.