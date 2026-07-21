UŽIVO Ne, do sada nije ni trebalo biti nevrijeme, večeras stiže. Otoke već zahvatila šćiga

Utorak će počeo dinamičnim meteorološkim događajima koji su se mahom ticali sjevernog Jadrana. Niz olujnih sustava razvio se nad sjevernom Italijom i baš kao i prethodnih dana djelovali su na vrijeme u dijelovima Istre i sjevernog Jadrana. Ipak, grmljavinskih oblaka je, kako smo ranije pisali, bilo mjestimice u Dalmatinskoj zagori, osobito u okolici Trilja gdje je bilo veće tuče koja je nanijela štetu na poljoprivrednim kulturama.

U popodnevnim satima novi olujni sustav se razvio s istočne strane Jadrana, oko Ancone, te se uputio prema otvorenom moru srednjeg Jadrana. U vrijeme pisanja ovog teksta, oko 18 sati, superćelijski oblak zahvaća područje od Visa do talijanskog poluotoka Gargana, što znači da nevrijeme prolazi nenaseljenim područjem.

Dalmacije je i danas bila najtopliji dio zemlje s temperaturama koje su posvuda bile više od 30 stupnjeva Celzijusovih, a većinom u dolini Neretve bile su i nekoliko stupnjeva više. Ipak, popodne je počeo pad temperature zraka pa su do 18 sati temperature zraka i desetak stupnjeva niže u odnosu na vrijednosti prije točno 24 sata.

DHMZ je tijekom dana podigao MeteoAlarm upozorenje na crveni, najviši stupanj upozorenja za obalni dio Dalmacije i to zbog izglednom snažnog grmljavinskog nevremena. Kako smo ranije izvijestili, ESTOFEX je za srednji i južni Jadran izdao treći, najviši stupanj upozorenja na nevrijeme koje uključuje povećanu mogućnost značajne tuče, orkanskih udara vjetrova, obilnih oborina, ali i pojave pijavica.

Dok se spomenuti olujni sustav otvorenom morem postupno udaljava prema južnom Jadranu, nad sjevernom Italijom i nad otvorenim morem sjevernog i srednjeg Jadrana stvaraju se novi grmljavinski oblaci.

Prema prognostičkim modelima oni će jačati i postupno prilaziti Dalmaciji sa zapada pa se večeras očekuje mjestimice jače grmljavinsko nevrijeme, ponajviše u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene pa će ponegdje biti bujica i više desetaka litara oborina u vrlo kratko vrijeme, dok neko susjedno područje može ostati suho. Lokalno će biti tuče.

Ovaj prodor, koji će se jako brzo premještati Jadranom, donijet će i prolazno vrlo snažne vjetrove, osobito na moru. Pojedini prognostički materijali na otvorenom moru srednjeg Jadrana predviđaju udare vjetra zapadnih komponenti preko 140 km/h, što bi stvorili izrazito opasne uvjete na moru. Prema obali, vrijednosti udara vjetra će vjerojatno biti nešto manje, ali i dalje postoji mogućnost prolaznih udara vjetra preko 100 km/h.

Stigla šćiga

Uz sve, na srednjodalmatinskom otocima već je zabilježena šćiga, razina mora oscilira od plime do oseke, pa su se pod morem iza 17 sati našle rive na otocima Hvaru i Visu, no more se brzo povuklo, gotovo pola metra od uobičajene razine.

Vjerojatno se radi tek o uvodu u još značajniju šćigu, odnosno meteorološki tsunami u večernjim satima jer će i atmosferski procesi tada biti znatno intenzivniji.

Sve u svemu, sve je samo ne preporučljivo večeras biti na moru, osobito na nekoj jedrilici.

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