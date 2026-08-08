KAKAV KRAJ Gusari Komin i Crni put zajedno uveslali u cilj, dijele pobjedu!

U našem LIVE tekstualnom prijenosu donosimo atmosferu sa starta i cilja, stanje na stazi, poredak posada, ključne trenutke utrke, fotografije i reakcije sudionika.

Pratite Maraton lađa na Neretvi uživo na Dalmaciji Danas

19:10 KAKAV KRAJ

Kakva završnica 29. Maratona lađa na Neretvi! Nakon grčevite borbe za Štit kneza Domagoja, Gusari Komin i Crni put Metković praktički su zajedno uveslali u cilj u Pločama te su pobjednici ovogodišnjeg Maratona lađa.

Bila je to jedna od najuzbudljivijih završnica Maratona u posljednjih desetak godina. Već pri prolasku kroz Stablinu bilo je jasno da nas očekuje velika drama jer su dvije vodeće posade bile potpuno izjednačene.

Borba se nastavila sve do posljednjih metara. Nitko nije uspijevao napraviti odlučujuću prednost, a Gusari Komin i Crni put Metković na kraju su zajedno stigli do cilja u Pločama.

Tako je 29. izdanje najvećeg neretvanskog lađarskog spektakla dobilo završnicu za pamćenje – Gusari Komin i Crni put Metković dijele pobjedu i naslov osvajača Štita kneza Domagoja.

17:00 POČELO JE

Startao je 29. Maraton lađa na Neretvi! Lađari su krenuli na 22,5 kilometara dugu dionicu od Metkovića prema cilju u Pločama, a uz obalu ih prati veliki broj gledatelja.

Među onima koji prate ovogodišnji neretvanski spektakl je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

16:00 Atmosfera se zagrijava uz Neretvu

Uoči početka 29. Maratona lađa uz rijeku se okupljaju brojni navijači, dok posade obavljaju posljednje pripreme za zahtjevnu utrku dugu 22,5 kilometara. Lađare čeka put od Metkovića, preko Opuzena, sve do cilja u Pločama, a atmosfera uz Neretvu iz minute u minutu sve je užarenija.

Kako izgleda uoči početka velikog neretvanskog spektakla, donosimo u našoj fotogaleriji.

13:00 Neretva u znaku lađa

Dolina Neretve danas je ponovno u znaku lađa, veslača i tisuća navijača. Održava se novi, 29. Maraton lađa na Neretvi, jedan od najiščekivanijih događaja ljeta na jugu Hrvatske, a Dalmacija Danas prati sva najvažnija događanja sa staze i uz nju.

Pred lađarima je zahtjevna dionica duga 22,5 kilometara, sa startom u Metkoviću, prolaskom kroz Opuzen i ciljem u Pločama. Posade će na Neretvi odmjeriti snagu, izdržljivost, tehniku i taktiku u utrci u kojoj se često odlučuje tek u posljednjim kilometrima. Uz samu rijeku očekuje se veliki broj gledatelja, a posebno uzbudljivo bit će na ključnim dijelovima staze kroz Metković i Opuzen te na završnici u Pločama, gdje će biti poznati ovogodišnji pobjednici.