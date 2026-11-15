UŽIVO Krenulo je drugo poluvrijeme, Vatreni vode 1:0

Hrvatska i Češka večeras od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igraju utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija. Ovo je ujedno posljednji i izravan dvoboj za treće mjesto u skupini, koje osigurava doigravanje za ostanak među elitom Lige nacija.

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50' - Pucao je Sučić iskosa, pogodio je vanjski dio mreže.

47' - Perišić je ubacio, blokirao je Slama. Blokirao je loptu rukom koja nije kažnjiva pa je Hrvatska dobila korner.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavu.

45'+1 - Kraj prvog poluvremena.

40' - Modrić je ubacio iz kornera, Vušković glavom prebacio do Belje koji je ostao sam na 5 metara od gola, no spetljao se i petom jedva uspio uputiti udarac koji je obranio Kinsky. Gvardiol je pokušao u nastavku akcije, ali ni on nije bio precizan.

37' - Baturina je oduzeo loptu na sredini terena i dodao Sučiću koji je pokušao dodati za Perišića, no presječena se lopta vratila Sučiću koji je potom dodao desno za Belju, ali njegov udarac s vrha šesnaesterca završio je u bloku.

32' - Navijači su krenuli skandirati "Kristian Periš", ime preminulog bivšeg atletičara, čija je smrt potresla Hrvatsku.

29' - Perišić je pao u kazenenom prostoru nakon duela sa Slamom, no sudac se nije oglasio.

26' - Stanišić je ubacio s desne strane nakon kombinacije s Perišićem, a potom je Zima skoro zabio autogol: pokušao je izbiti loptu, a ona mu se od glave odbila u korner iz kojeg Ćaleta-Car nije konkretnije zaprijetio.

23' - Ubacio je Kral, Modrić je očistio.

21' - Šutirao je Perišić iz daljine, nije pogodio okvir gola.

20' - Pravovremena reakcija Ćaleta-Cara nije dozvolila Česima konkretniju prijetnju.

17' - Kral je ubacio u peterac, ali Perišić je spustio prsima prema Livakoviću.

15' - Stanišić je dodao Perišiću, no Česi su odbili u korner.

9' - Pucao je Hopi u dva navrata, no nijednom nije konkretnije zaprijetio.

2' - Povela je Hrvatska: nakon što je Kovačić sjajno uposlio Belju, on je proslijedio loptu do Perišića koji je zatresao mrežu za 1:0.

1' - Krenula je utakmica.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Baturina, Perišić - Beljo Klupa: Pandur, Kotarski, Galešić, Majer, Budimir, Smolčić, Mario Pašalić, Hrgović, Mario Pašalić, Matanović, Šotiček, Mišić ČEŠKA: Kinsky - Coufal, Zima, Vlček, Slama - Červ, Kral - Hopi, Sadilek, Kabongo - Hložek Klupa: Kovar, Horniček, Prebsl, Gabriel, Naderi, Ambros, D. Jurasek, M. Jurasek, Kozel, Danek, Souček

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