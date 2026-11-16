UŽIVO SDP-ov Bauk i bivši šef splitskog HDZ-a Škorić razgovarali na marginama Županijske skupštine: U fokusu problemi na Braču

U tijeku je 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj vijećnici raspravljaju o brojnim važnim temama, među kojima je i prijedlog županijskog proračuna za 2027. godinu, težak više od 625 milijuna eura. Sjednicu su obilježile prisege trojice novih vijećnika, ali i aktualni sat tijekom kojeg su otvorena pitanja devastacije Kozjaka, političkih povezanosti s privatnim tvrtkama te sanacije područja Bena na Marjanu.

Pred vijećnicima je opsežan dnevni red s više od 50 pojedinačnih točaka. Donosimo najvažnije trenutke i rasprave uživo.

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11:38 - Na današnjoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda je prijedlog proračuna za 2027. godinu, zajedno s projekcijama za 2028. i 2029. godinu. Prema predstavljenim financijskim dokumentima, ukupni prihodi u idućoj godini planirani su na 625,7 milijuna eura.

U usporedbi s prvim rebalansom proračuna za 2026. godinu, kada su prihodi planirani na 602,4 milijuna eura, riječ je o povećanju od približno 23,4 milijuna eura.

Rashodi veći od 658 milijuna eura

Prema prijedlogu, ukupni rashodi za 2027. godinu iznose 658,7 milijuna eura, od čega se 461,5 milijuna odnosi na rashode poslovanja, dok je za nabavu nefinancijske imovine predviđeno čak 197,2 milijuna eura. Planirana razlika između prihoda i rashoda iznosi približno 33 milijuna eura, a prema financijskim tablicama pokriva se neto financiranjem u istom iznosu.

Što donose iduće godine?

Zanimljivo je da projekcije predviđaju smanjenje ukupnih prihoda nakon 2027. godine. Tako se za 2028. planira 569,9 milijuna eura, a za 2029. godinu 531,1 milijun eura. Pred županijskim vijećnicima nalazi se opsežan dnevni red, a rasprava o proračunu jedna je od ključnih tema današnje sjednice.

11:30 - Na marginama današnje sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije razgovaralo se i o prometnim problemima na otoku Braču. U razgovoru su sudjelovali SDP-ov županijski vijećnik i saborski zastupnik Arsen Bauk te ravnatelj Županijske uprave za ceste Split i bivši predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić.

Iako dolaze iz različitih političkih opcija, Arsen Bauk i Petar Škorić na marginama sjednice dotaknuli su se problematike cestovne infrastrukture na Braču, koja je već godinama važna tema za otočane. Prometna povezanost, sigurnost na cestama i potreba za obnovom pojedinih prometnica posebno dolaze do izražaja tijekom turističke sezone, kada se prometno opterećenje na otoku znatno povećava.

Na Braču su već ranije pokrenuti važni cestovni projekti

Podsjetimo, Županijska uprava za ceste Split već je ranije pokrenula projekt rekonstrukcije dijela županijske ceste Supetar – Pučišća, a među novijim zahvatima nalazi se i izvanredno održavanje prometnice između Bobovišća i Nerežišća. Riječ je o projektima usmjerenima na poboljšanje prometne povezanosti otočnih naselja i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

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Sjednica Županijske skupštine splitsko-dalmatinske, 12. u ovom sazivu, krenula je jutros jednim laganim, gotovo prijateljskim tempom. Protokolarni su bili glavni događaji, Marija Čizmić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja, odlazi u mirovinu, za što su je vijećnici nagradili pljeskom. Buket ruža, uz prigodne riječi zahvale, uručila je HDZ-ova vijećnica Danica Baričević.

A prisegli su i novi vijećnici, komada tri: Branimir Urlić i Srđan Marinić na pola mandata su zamijenili Antu Renića i Tonća Bulića u opoziciji te im neće biti lako, njihovi prethodnici bili su aktivni i agilni, konkretni… Leteću zamjenu odradili su i među vladajućima, DP-ovac Luka Mršić stavio je mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a umjesto njega u skupštini će govoriti njegov stranački kolega Dinko Damjanić.

Ima danas 27 točaka Dnevnog reda, ali dosta je među njima i slovnih oznaka tako da je realno i više od pedesetak zasebnih točaka o kojima će vijećnici raspravljati. Naravno, najvažnija je na početku, proračun za iduću godinu. Preciznije, Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu – plan je proračuna za iduću godinu ‘namješten’ na nešto preko 625 milijuna ‘ojra’, a koliko i kako će se ostvariti, o tom-potom…

Prvo su opak nekih sat i pol trajao aktualni sat, odnosno vijećnička pitanja, danas nije bilo posebnih ‘lomova’.

- Devastacija Kozjaka se nastavlja. Tko će odgovarati za devastaciju Kozjaka, zašto se radi protupožarna prometnica na samoj kruni Kozjaka? - pitala je MOST-ova Milija Baldić Lukšić.

- Vi znate da su tu izvođač Hrvatske šume, i mi ćemo zatražiti izvještaj. - kratko je I relativno neprecizno odgovorio župan Blaženko Boban.

- Držim da naš upravni odjel treba odgovoriti, nije ovo jedini slučaj jer ima sličnih situacija i kod Omiša. - inzistirala je vijećnica.

Njen stranački kolega Milan Perišić imao je upite oko povezanosti ugovora za izvođenje energetske infrastrukture s privatnim tvrtkama navodno zahvaljujući povezanosti sa strankom Domovinski pokret.

- Ne znam uopće koji je smjer pitanja, nemam pojma tko je taj gospodin niti njegova firma?! Molim da pošaljete pisanim putem… - nije bilo jasno županu cijelo izlaganje vijećnika MOST-a.

Odgovore pisanim putem dobit će i nekoliko drugih vijećnika, dok se pak na manjak pisanog odgovora na pitanje koje je postavila prije više od tri mjeseca (!) požalila Gorana Rosandić (Centar), a pitanje je bilo oko stanja, odnosno sanacije Bena ‘vezano za uređenje i obnovu hortikulture u koju će biti uključen koncesionar, ali i Grad Split te Županija’. Jer trenutno se na tom području Marjana ne radi ništa po tom pitanju, dapače skupljaju se hrpe nekakvog otpada...