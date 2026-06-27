UŽIVO Krenula je utakmica, Vatreni jure plasman u nokaut-fazu SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni u Philadelphiji protiv Gane igraju susret 3. kola skupine L, a ishod dvoboja mogao bi odlučiti o plasmanu Hrvatske u nokaut-fazu turnira.

Nakon prve dvije utakmice u skupini, Hrvatska još nije osigurala prolazak dalje, pa je večerašnji ogled protiv Gane od iznimne važnosti. Izbornik Zlatko Dalić odabrao je početnih 11 za utakmicu u kojoj Vatreni nemaju pravo na opuštanje.

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Hrvatska kreće s Modrićem, Kovačićem i Budimirom

Na vratima Hrvatske bit će Dominik Livaković, dok obranu čine Ivan Perišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić i Josip Stanišić. U veznom redu od prve minute kreću Luka Modrić i Mateo Kovačić, a ispred njih bit će Martin Baturina, Nikola Vlašić i Petar Sučić.

U vrhu napada zaigrat će Ante Budimir.

Sastavi

Hrvatska: Livaković - Perišić, Šutalo, Pongračić, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

Gana: Asare - Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya - Partey, Sibo, Owusu - Semenyo, Ayew, Sulemana

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas

9' - Perišić je tražio Budimira, no prvi je do lopte stigao Asare.

6' - Livaković je loše izbio loptu nakon što je napadač Gane jurio prema njemu.

4' - P. Sučić izborio je prekršaj nakon što su se svi Vatreni povukli na vlastitu polovicu.

1' - Utakmica je krenula.

0' - Prije susreta održana je minuta šutnje za poginule u razornom potresu u Venezueli.