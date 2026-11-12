UŽIVO Kreće sjednica splitskog Gradskog vijeća, gradonačelnik Šuta kazao koliko će poskupjeti Čistoća: Sad plaćam osam eura, a očekujem da ću plaćati 17

Krenula je i 18. sjednica splitskog Gradskog vijeća, nakon nekoliko mjeseci pauze što se tiče ovih redovnih zasjedanja, bilo je nekoliko tematskih koje nemaju nekih posebnu izvršnu snagu… Danas je planirano 57 točaka dnevnog reda, makar su dvije tehničke povučene prije samog početka, tako da bi se moglo raspravljanje oduljiti na sutra ili neki drugi dan.

A ima ‘svakog blaga božjeg’ u dnevnom redu, odmah se kreće jako s rebalansom proračuna. Trošit će se naravno više, ne manje, a većina tog povećanog trošenja u splitskoj gradskoj upravi (s ukupnih 403 milijuna eura morat će se u 2026. godini namaknuti okruglih deset milijuna više, 413 milijuna ‘ojra’) odnosi se na plaće. Rashodi za zaposlene ‘skaču’ za 3,2 milijunčića, ali o tome uskoro.

Najavio je sjednicu i gradonačelnik Tomislav Šuta, a kako je među točkama dnevnog reda i povećanje cijena odvoza otpada, predstavnike medija je posebno zanimalo koliko će to povećanje iznositi… Pokušao se izvući splitski poteštat, te svi materijali su dostupni, te bit će tu i direktor Čistoće, ali novinari su zagrizli pa je na kraju popustio, kazao vlastiti primjer troška.

- Sad plaćam osam eura, a očekujem da će računi ubuduće biti oko 17 eura, ali to je moj primjer, uzmimo to s rezervom, sve će se detaljnije znati nakon sjednice. - kazao je Šuta.