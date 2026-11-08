UŽIVO Jelenić dobio crveni karton, Čulina ga poništio nakon duge povjere VAR-a

Hajduk danas od 15 sati igra protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ove utakmice drže prvo mjesto na prvenstvenoj tablici s 26 osvojenih bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje te 6 više od trećeplasiranog Osijeka.

Posljednju je utakmicu Hajduk odigrao u četvrtak na Gibraltaru gdje je s 1:0 poražen od Lincoln Red Impsa, što je bio i prvi poraz momčadi u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Bijeli su u petak otputovali u Osijek gdje su se pripremali za novi prvenstveni dvoboj. Prethodno je momčad trenera Garcije u prvenstvu svladala Goricu s 5:0 na Poljudu.

Osijek, koji vodi trener Federico Bessone, u posljednjem je prvenstvenom susretu prošlog vikenda s 3:1 svladao Lokomotivu u gostima.

U prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je 23. kolovoza na Poljudu, svladao Osijek s 4:0.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac je Fran Jović, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti uživo na Dalmaciji Danas

45' - Igrat će se četiri minute sudalke nadokande.

43' - Šutalo je ubacio iz kornera, a onda je izborio i novi.

39' - Huram je šutirao s 18 metara, otišlo je pored vrata.

36' - Pucao je Fayad, no nije dobro zahvatio loptu.

35' - Pucao je Šutalo s ruba kaznenog prostora nakon kornera, otišlo je pored gola.

34' - Hrgović je ubacio, a Šego je pucao s osam metara, Malenica je obranio, a onda je zaprijetio i Huram, no Malenica je odbio u korner.

33' - Pucao je Bukvić s 20 metara, obranio je Silić, a onda je lopta stigla do Kalema koji nije pogodio okvir gola.

27' - Petrusenko je nakon niza prekršaja dobio žuti karton.

19' - Nakon pregleda VAR snimke, sudac Čulina pokazao je Jeleniću poništenje crvenog kartona, dodijelio mu je žuti.

16' - Osijek igračem manje: Jelenić je zgazio Šutalov zglob, a Čulina mu je odmah pokazao crveni karton.

14' - Šutirao je Leon, Silić je ukrotio loptu.

13' - Ubacio je Fayad iz slobodnog udarca, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.

12' - Požutio je Leon nakon starta nad Marešićem.

11' - Ubacio je Hrgović prema Šegi koji je opet pucao glavom, no nije pogodio okvir gola.

10' - Ubacio je Huram, Šego je glavom pucao pored gola.

1' - Krenula je utakmica.

OSIJEK: Malenica - Kruiver, Kolarik, Jelenić, Kalem - Farkaš, Petrusenko - Bukvić, Tunjić, Cantero - Leon Klupa: Curcija, Dolček, Barić, Sabo, Vrbančić, Posavec, Ljatifi, Tomašević, Bakti, Mustafić, Ježić, Batos Melo HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak, Martín