UŽIVO Iz Dalmacije idu prema Zagrebu na veliki prosvjed za Liku: "Ovo je hod za sve propuste"

U Zagrebu će se danas održati veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim građani traže hitnije rješavanje problema nezakonito odloženog otpada na području Gospića, ali i sustavno rješavanje ekoloških „crnih točaka“ diljem Hrvatske.

Prosvjed organizira Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", a u Zagreb stižu građani iz različitih dijelova zemlje. Prema dosad objavljenim informacijama, samo iz Like organiziran je dolazak više autobusa, dok se prosvjedu pridružuju i građani iz Dalmacije.

Krenulo se i iz Splita, a Dalmacija Danas prati put prema Zagrebu i događanja u hrvatskoj metropoli.

Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti preko Strossmayerova trga, Zrinjevca i Praške ulice prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji program počinje oko podneva.

Organizatori će na glavnom zagrebačkom trgu predstaviti i konkretne zahtjeve Vladi. Među njima su predstavljanje cjelovitog plana sanacije gospićkog odlagališta s obvezujućim rokovima u roku od 20 dana te uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada u roku od tri mjeseca.

Na prosvjedu će govoriti i predstavnici drugih sredina suočenih s ekološkim problemima, među kojima su Vranjic, DugI Rat, Split, Benkovac, Kaštijun, Pazin, Sisak, Zagreb i Rijeka.

9:52 Marijana Puljak na putu za Zagreb: „Ne razmišljajte idu li lijevi ili desni, radi se o zdravlju vaše djece“

Prema Zagrebu, gdje se danas održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, putuje i saborska zastupnica Marijana Puljak. Uoči dolaska poručila je kako vjeruje da su građani postali svjesni da pitanje čistog okoliša nadilazi političke i ideološke podjele.

– Ako nećemo izaći za čisti zrak i čistu zemlju, onda stvarno ne znam kada bismo trebali izaći. Mislim da je narod reagirao, da konačno shvaća da se ovo tiče njih i njihova zdravlja, a zdravlje zaista nema alternativu – poručila je Puljak.

Pozvala je i građane koji još razmišljaju hoće li se pridružiti današnjem prosvjedu da odluku ne donose prema tome koje će političke opcije na njemu sudjelovati.

– Evo, pozivam one koji još uvijek razmišljaju trebaju li ići, idu li lijevi, idu li desni, idu li ovi ili oni – nemojte razmišljati. Radi se o zdravlju vas i vaše djece. Izađite na ulicu i recite što želite – poručila je Puljak.

9:22 Petrina: „Ne bih volio da ponedjeljak pojede ovu subotu“

Na putu prema Zagrebu na prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ je i načelnik Primoštena Stipe Petrina. Iz Primoštena je prema Zagrebu krenuo jedan autobus, u kojem su i građani sa šibenskog područja.

Petrina poručuje kako današnje okupljanje, prema njegovu mišljenju, nema veze sa stranačkom politikom, već je pitanje koje se tiče svih građana.

– Zatrovana voda i zatrovan okoliš ne biraju stranačke boje, stranačku pripadnost ni ideologiju. To je opterećenje i šteta za sve nas i mislim da smo svi dužni doći. Tragično je što je jedan dio ljudi toliko indoktriniran da misli kako je zaštita okoliša politički skup – kazao je Petrina.

Ističe da se građani mogu razlikovati politički, ideološki i generacijski, ali da ih pitanje okoliša nužno povezuje.

– Možemo se mi dijeliti stranački, ideološki i generacijski, ali činjenica je da svi dišemo isti zrak, svi pijemo istu vodu i svi jedemo isti kruh. Mislim da je obveza svakoga od nas doći na ovaj prosvjed – rekao je.

Petrina očekuje velik odaziv građana, ali upozorava da današnji prosvjed neće imati smisla ako nakon njega ne uslijedi nastavak pritiska i konkretni potezi.

– Vjerujem da će ovo biti najveći prosvjed u povijesti moderne Hrvatske. Samo ne bih volio da ponedjeljak pojede ovu subotu. Da se ljudi danas ispušu, da na tome ostane i da se sljedećih 20 godina ništa ne dogodi. Mora postojati kontinuitet prosvjeda, kontinuitet zahtjeva i kontinuitet boljitka – zaključio je Petrina.

8:40 - Na odmorištu se susreli prosvjednici iz Splita, Trogira i Zadra

Na odmorištu Janjče jutros su se susreli građani i aktivisti koji autobusima iz više dalmatinskih gradova putuju prema Zagrebu na veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“.

Na istom mjestu našli su se autobusi iz Splita, Trogira i Zadra, a prosvjednici su kratku stanku iskoristili za zajedničko druženje prije nastavka puta prema glavnom gradu.

Brojni sudionici nose prigodne majice s porukama vezanim uz zaštitu okoliša i današnji prosvjed, a poruka koja ih ujedinjuje je jasna – „Dosta je bilo!“

Upravo s tom porukom nastavljaju prema Zagrebu, gdje će se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava okupiti građani iz različitih dijelova Hrvatske. Potom će u povorci krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će biti održan središnji program prosvjeda.

08:35 "Nismo dvojili niti trenutka trebamo li dati podršku"

Ante Tešija iz GI Zdravi Split kaže da ekipa nije dvojila niti sekunde treba li ići na prosvjed.

"Raduje me ovoliko svita, nadam se masovnosti. Nadam se da ćemo početi konačno raditi na dobrobit našeg okruženja i mladosti. Nitko nam ne smeta da pokrenemo stvari", kazao je.

07:00 – Tri puna autobusa krenula iz Splita prema Zagrebu u 05:00

Jutros u 5 sati iz Splita su prema Zagrebu krenula tri autobusa s građanima koji će sudjelovati na velikom prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku".

U autobusima se nalaze aktivisti i građani iz Splita, Klisa, Solina i Kaštela, a njihov dolazak u Zagreb očekuje se oko 10.30 sati.

Organizirani polazak iz Splita ranije je najavila Građanska inicijativa Zdravi Split, a prijevoz je organizirala i stranka Centar.

Okupljanje prosvjednika u Zagrebu počinje u 11 sati, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će se održati središnji program prosvjeda.