UŽIVO Ivošević nakon prepucavanja s Dadić: "Šuta šalje pročelnicu kao svoje topovsko meso"

Gradskog vijeća Grada Splita

Gradski vijećnici od 9 sati raspravljaju o budućnosti škvera i brodogradnje u Splitu. Tijekom prosvjeda ispred Banovine zbog uplovljavanja broda Moby Drea, na inicijativu nezavisnog gradskog vijećnika Davora Matijevića.

Na sjednicu su došli predstavnici Brodosplita, na čelu s Tomislavom Debeljakom, no predstavnici Brodosplita nisu na vrijeme podnijeli zahtjev za pristupanjem sjednici. Zapravo, nisu uopće podnijeli zahtjev već su putem medija najavili da će doći na sjednicu.

Zbog toga je na samom početku sjednice zaiskrilo između Bojana Ivoševića, nezavisnog gradskog vijećnika i Davora Matijevića. Naime, raspravljalo se hoće li se dati suglasnost da u sjednicama sudjeluju predstavnici Brodosplita, pa i vlasnik splitskog Škvera Tomislav Debeljak.

Lidija Bekavac iz HGS na početku sjednice je rekla: "Mi nemamo nikakvi zahtjev od gospodina Debeljaka, a o usmenom zahtjevu ne možemo diskutirati niti donijeti odluku. Ovo je nepoštivanje Grada Splita, a da on poštuje Grad Split, onda mi ne bismo došli u situaciju da je nama dužan", kazala je Bekavac.

"Jasno sam čuo gospodina Tomislava Šutu..."

Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik uz podršku Centra naglasio je da je čuo da je gradonačelnik Tomislav Šuta naredio predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Igoru Stanišiću.

"Dva gradska vijećnika su demokratični. Jasno sam čuo gospodina Tomislava Šutu i rekli su izvan mikrofona da on ne može sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Ako ste dobili zahtjev, stavite to na stol. Ja sam čuo da vam je gradonačelnik Šuta zabranio da Debeljak danas govori na Gradskom vijeću Grada Splita. Ne skrivajte se, ili obnašajte profesionalno svoju dužnost", rekao je Ivošević dok se obraćao predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Igoru Stanišiću iz HGS-a Željka Keruma.

Debeljak neće govoriti na tematskoj sjednici

Nakon toga je uslijedila pauza od deset minuta, a nakon pauze nitko nije dao prijedlog da se Tomislavu Debeljaku da riječ na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Na kraju nitko nije dao prijedlog da on prisustvuje sjednici i samim time mu nije omogućeno govorenje na sjednici.

Tomislav Debeljak je nakon ove odluke Gradskog vijeća Grada Splita dao izjavu za medije: "Sad znam da mi je bila dobra odluka ne ulaska u politiku, nemam vremena za ovakve stvari. U ponedjeljak mi je gradonačelnik Tomislav Šuta rekao da možemo doći na sjednicu, a sada odjednom ne možemo govoriti", naglasio je Debeljak te je više puta ponovio da će više informacija dati nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Nakon niza novinarskog pitanja, gotovo na niti jedno nije odgovorio, a pitanja su bila vezana za brojne otkaze radnicima Škvera u proteklo vrijeme.

"Opasni otpad se nije smio odložiti u Hrvatsku"

Nakon što Debeljaku nije dozvoljen pristup sjednici, konačno je započela tematska rasprava u splitskom parlamentu. Sanja Radović iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije izjavila je da se ovaj otpad nije smio odložiti u Hrvatskoj zbog zakonskih regulativa.

"Nama je ova tema bila prvi slučaj koji se dogodio, ovo je prvi brod koji je na takav način ušao u brodogradilište. U suradnji s državnim inspektorom, u konačnici je brod isplovio jer se opasni otpad nije smio odložiti u Hrvatsku zbog zakonskih regulativa", naglasila je između ostalog Radović.

Nakon Radović se ispred Gradskog vijeća Grada Splita obratila Željka Karin, ravanteljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

"Mi nemamo uređaje niti odobrenje za mjerenje kvalitete zraka i azbesta u zraku. Možemo, međutim, govoriti što sve azbest može napraviti koje posljednice se mogu dogoditi. Kada je krenula inicijativa građana, gradonačelnika i svih vas vijećnika, mi definitivno podržavamo vaše zahtjeve, a na našim intetnetskim stranicama možete vidjeti posljednice koje može prouzročiti azbest", kazala je.

"Ugroza u Splitu nije nastala"

Branka Jurčević Zidar iz Službe za zdrvstvenu ekologiju konkretnije je govorila o problematici azbesta.

"Azbest sam po sebi, on je ugrađen u oko 3.000 materijala koji se nalaze u širokoj primjeni i on se još uvijek nalazi u našoj okolini. On nije opasan ako je kompaktan, ali ako se on lomi i ako se čestice prašine azbesta udišu, to je jako opasno. Najveći problem imaju osobe koje su izložene, i radnici koji rade s azbestom. Naglasila je da ugroza u Splitu nije nastala. Osim toga, naglasila je da postoje smjernice za rukovanje s azbestom i da se tih smjernica treba strogo držati kako se ne bi došlo pod utjecaj azbesta", pojasnila je.

"Nećemo stati"

Ispred splitskog parlamenta se javnosti obratio i Ante Tešija iz Građanske inicijative "Zdravi Split". "Željeli smo javnost upoznati o brodu zla, brodu duhova. Organizirali smo spontano, nismo se ni poznavali. Hvala gradonačelniku koji nam je dao ruku. No sada kolaju informacije da bi se ovaj brod mogao vratiti u Splitu, a ja vam kažem da je to nemoguće. Debeljak kao da je zalutao u ovoj priči, i mi smo ovdje zbog azbesta i velikog problema azbesta. Hvala vam svima koji ste ser uključili, koji su nam dali ruku, a najviše hvala građanima grada Splita koji su došli na naša četiri prosvjeda. Nećemo stati jer onda nismo napravili ništa. Mi kao udruga krećemo dalje i uhvatit ćemo se u koštac sa svim žarištima azbesta koji su oko nas", jasan je Tešija.

Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik iz redova Centra je čestitao Anti Tešiji i inicijativi "Zdravi Split", ali je upozorio da ovo nije konačno kraj problemima.

"Nadam se da će zaključak ovdje sjednice biti takav da jedan ovakav strani brod više nikad neće smjeti ući u Hrvatsku. To je na Vladi RH. Ovo je velika pobjeda, ali nije kraj jer se opet može dogoditi sličan problem s nekim drugim brodom. Tako se moramo boriti da strani otpad više ne dolazi u Hrvatsku", kazao je Ivošević.

Marijana Puljak iz Centra je naglasila da joj nije jasno tko je ovaj brod pustio u hrvatske vode. Istaknula je da se nikad više ne smije Splitu ni Hrvtaskoj dogoditi ovaj brod.

"Da nije bilo ove inicijative, ovaj brod bi s Brodosplitom odradio posao. To svima mora biti jasno, a mi smo ovdje da damo do znanja da se neki novi, slični brod ne treba dogoditi Splitu. Više ne smije biti dileme, mora se znati zakonska regulativa, i ovakvi brodovi ne smiju biti u Hrvatskoj, a ni ne znamo tko je ovaj brod pustio u hrvatske vode", kazala je Puljak.

Tko radi u Škveru?

Nekadašnji čelnik sindikalaca Brodosplita Zvonko Šegvić naglasio je da su problemi s azbestom vrh sante leda koje se događa u brodogradilištu u Splitu.

"Nitko ne sanira tuđi azbest, to sigurno nigdje nema. Svi novi brodovi već 25 godina nemaju u sebi azbest. Mora se riješiti definicija splitskog Škvera, ili će opstati ili će nestati. Ovo što se događa u Brodosplitu je suludo", istaknuo je.

Osim toga, nakon vijećničkog pitanja HDZ-ovog Tonija Piplice, rekao je da su većinski radnici u splitskom Škveru stranci. "Naše ljude očito ne možete prevariti, naši ljudi ne žele više raditi u takvim uvjetima", odgovorio je nakon pitanja Tonija Piplice o zaposlenicima splitskog brodogradilišta.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita upozorio je da od strane Grada Splita u proteklom mandatu nije poslana ovrha Brodosplitu zbog neplaćene komunalne naknade, te da bi Grad zbog toga mogao više od dva milijuna eura.

"Po zakonu nije ispravno da se ne pošalje ovrha na naplatu firmi. Ja nemam namjeru raditi nekakve konferencije za medije koje su nepotrebne. Ovo je veliki problem za Grad Split i upitnost hoće li se naplatiti oko dva milijuna eura. Moramo gledati interese Grada Splita. Svatko imaju svoju nadležnost i način preispitivanja, a mislim da nije u nadlaženosti ikakvog ministarstva da naplaćuje nešto. No to nije moja stvar, ja štitim interese Grada Splita i ja samo želim štitit interese Grada Splita", naglasio je gradonačelnik Šuta.

Dok je trajala tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, Ante Tešija iz Građanske inicijative "Zdravi Split" medijima je kazao: "Izuzetno smo zadovoljni što smo danas prisustvovali sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Ponosni smo na rezultat koji smo postigli, i uz pomoć građana grada Splita, više nikad se ovo neće dogoditi. Mi ćemo se boriti, nemojte više pokušavati ništa napraviti. Ova udruga kreće dalje, sada ćemo se boriti za Vranjic i Salonit, tražit ćemo da se ljudi koji obolijevaju zbog azbesta u Vranjicu i Salonitu konačno zaštite jer i tamo je veliki problem. Nećemo stati, nećemo odustati", zaključila je.

"Hvala vam na svemu"

Na samom kraju dužeg i emotivnog govora Zvonko Šegvić je zamilio gradske vijećnike da donesu jednoglasnu odluku u vezi Brodosplita jer da splitski Škver to zaslužuje, barem zbog svoje prošlosti.

"Molim vas, i hvala vam na svemu", emotivan je bio Šegvić.

Olenka Dadić, pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Grada Splita u svom početnom izlaganju se zbog ovrha prema Brodogradilištu osvrnula na bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

"Provukao je kroz blato stručnu službu i posljednjih dana mi je uništio kvalitetu života. U više navrata sam problematizirala rad Brodogradilišta, a naša služba je sve napravila. Optuživati nekoga za kazneno djelo je neprimjereno, a to kroz zadnje dane radi bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević. Laže da nismo pokretali ovršne postupke kao služba Grada Splita prema Škveru. Pokrenuli smo preko deset postupaka u mandatu Andre Krstulovića Opare, znači Ivošević svjesno laže. Poslali smo šest rješenja i time smo blokirali račun Brodogradilištu. Ja sam doživjela da me ljudi zovu i pitaju me je li ovo istina, zvao me i sin, ljudi ne mogu vjerovati što čuju i slušaju u medijima", kroz suze je rekla te je nastavila:

"Samo se vi smješkajte, to sliči na vas. Bivši zamjenik dogradonačelnika Antonio Kuzmanić je nama u službi rekao da ne blokiramo Brodogradilište te da ne dižemo ovrhu. Kao nadležna pročelnica, naravno da slušam naloge dogradonačelnika. Bojan Ivošević nas je prvi dan prozvao i rekao je u medijima da smo napravili kazneno djelo, i nije uredu da ovako postupate prema zaposlenicima. Svi mi koji radimo na ovim poslovima, barem deset puta više znamo nego vi. Sve što ste prosuli kroz medijski prostor, uopće nisu istine. Možete se barem ispričati mojim kolegama, ako već meni ne želite", emotivno je rekla Dadić.

"Kako vas nije sram"

Nakon toga se za riječ javio Bojan Ivošević. "Mi smo ovih dana govorili istinu. Za razliku od prethodnika ste u zakonskom roku postupali. U zakonskom roku ste sve radili, dok smo mi bili na vlasti. Iznad sebe imate gradonačelnika Šutu koji smatra da se dogodilo kazneno djelo, ja to ne mislim. Ja vas nisam za ništa optužio", naglasio je te je citirao svoju izjavu medijima, a pozivao se i na nekoliko zakonskih odredaba.

"Dali smo naše povjerenje i vama, ja sam zgrožen kako danas ovdje nastupate. Svaki put smo stali iza naših leđa kada je trebalo, a danas ste ovdje došli teatralno da smo vas optužili. Sve ste izmislili i napravili ste politički igrokaz. Jedini tko sumnja na vaš rad je gradonačelnik Tomislav Šuta i danas Davor Matijević kada je spominjao DORH. Vi ste od mene tražili ispriku, a sada sam citirao vašu izjavu i rekao sam da ste jedini vi radili po zakonu. Vi, bivši zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić i bivši gradonačelnik Ivica Puljak ste radili po zakonu. Ja vas molim, ni za što vas nisam optužio, a ako vi ovako kupujete svoje radno mjesto za budućnost, ja vas sada pitam, gdje sam vas optužio? Kako vas nije sram nakon četiri godine što smo skupa ovdje proveli", oštar je bio Ivošević.

Ivošević: "Gospodin Šuta je pokušao manipulirati javnost"

Nakon toga je uslijedila pauza za ručak, a u međuvremenu je medijima Bojan Ivošević dao izjavu.

"HDZ je koristio temu Brodosplita kao nekaku dimnu zavjesu da se otiđe od pravih pravih problema. Od pročelnice Olenke Dadić čuli što se dogodilo. Gospodin Šuta je pokušao manipulirati javnost i slao je službenike kao topovsko meso i sada mu se sve odbilo o glavu. Ta osobe je rekla da je sve bila po zakonu, a neka Šuta se suoči s argumentima i neka dođe na sjednicu, a ne da šalje pročelnicu da ga brani", izjavio je Ivošević u pauzi od sjednice.

Nakon pauze za ručak, za riječ se na tematskoj sjednici javila Lidija Bekavac iz HGS-a Željka Keruma. "Stranka Centar je javno potvrdila da nije išla u naplatu duga Brodosplitu, a trebali su. Niste radili kao dobri gospodari, radili ste na štetu građana, a pogodovali ste bogatima. Naplatit će se najviše 300.000 eura i to je ogromna šteta za nas i građane grada Splita. Zašto se ovo nije iznijelo javno i sve smo slučajno saznali zahvaljujući istraživačkom novinaru. Trebali bi čuvati i paziti grad", naglasila je Bekavac.

"Niste opovrgnuli činjenicu i dug od 1.8 milijuna eura"

Ivošević je odgovorio Bekavac: "Podsjetit ću, drago mi je da je ovdje Olenka Dadić prisutna, u javnosti je jučerašnji istup Željka Keruma iz HGS-a potpuno neutemeljen, a on je gomilao dug svojim nečinjenjem. Zastara je pet godina za ovu ispravu, a svakako Brodsplit nije imao novce i ne bismo se mogli naplatiti. Kad ste vi ovako bezobrazni i kada nešto od zakona pretvaramo u kriminal, neka vam Olenka Dadić kaže kako su se pretvarale kamate u vremenu bivšeg gradonačelnika Željka Keruma. Kad ste vi ovako bezobrazni i kada nešto od zakona pretvaramo u kriminal, neka vam Olenka Dadić kaže kako su se za doba Brtana vašim ljudima otpisivale kamat" odgovorio je Ivošević, a Bekavac mu je uzvratila.

"Građani su prepoznali vaše nasilje. Niste opovrgnuli činjenicu i dug od 1.8 milijuna eura koji vi niste naplatili, a činjenica je da ste napravili štetu u iznosu od najmanje 1.5 milijuna eura. Koliko ćemo mi još štete otkrili i što sve vi ste dobro radili?", pita se Bekavac.

Jakov Balov iz HDZ kazao je da se ova rasprava spustila na jednu osobnu razinu. "Nije lijepo prozivati neke osobe tijekom sjednice, a da se te osobe ne mogu braniti. Uskratili ste rad Spaladium arene, a ušli ste u susret Tomislavu Debeljaku iz Brodosplita", jasno je rekao Balov.

Ivošević mu je rekao da aktualna državna nije pokrenula ovrhe prema Brodosplitu. "Ako spominjemo bivšeg zamjenika koji nije ovdje, zašto ne bi trebali spominjati bivšeg pročelnika. Jučer ste imali informaciju od glavnog državnog odvjetnika da se ne rade nikakve intervencije za Brodosplit", odgovorio je Ivošević, a Balov je opet uzvratio:

"Sve je otišlo u potpuno drugom i krivom smjeru, a sve zbog vas. Debeljak nema pojma kako su mu radnici izgubili posao i završili na ulici, a sada ni vi ne znate kako niste dignuli ovrhu za ono što ste trebali", zaključio je.

Toni Piplica iz HDZ-a je dao otvorenu podršku Olenki Dadić i rekao joj je da je razumije kada dobiva napade od strane Bojana Ivoševića.