UŽIVO Ivošević i Prkić protiv zabrane noćne prodaje alkohola: "Ovo je štetno, nejasni su ciljevi odluke"

U splitskom Gradskom vijeću upravo se raspravlja o prijedlogu odluke kojom bi se tijekom turističke sezone ograničila noćna prodaja alkoholnih pića na području cijeloga grada.

Prema predloženoj odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića ne bi se smjela prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Ograničenje bi se odnosilo na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske postaje, tržnice, štandove, prodajne automate i sva druga mjesta na kojima se prodaje alkohol, bez obzira na to je li riječ o njihovoj glavnoj ili sporednoj djelatnosti.

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16:15 - Nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević poručio je da prijedlog smatra lošom kopijom ranijih inicijativa te da se njime ne rješava stvarni problem u središtu Splita.

"Govorio sam o decentralizaciji države i o tome da se ovakve odluke donose po zonama. U centru grada imamo problem, kao što ga imamo i na plaži Ovčice. Sada smo na strani vladajuće većine, ali napravili ste lošu kopiju", kazao je Ivošević.

Ustvrdio je da najveći problem predstavljaju mladi koji nakon izlaska iz noćnih klubova stvaraju buku, galame, tuku se i narušavaju javni red i mir. "Zašto su oni u centru grada? Turisti u Marmontovoj dolaze zbog noćnih klubova. Danas sam vam govorio o klubovima koji peru novac za mafiju. Svi ste barem jednom sjedili uz more i popili piće, ne da biste se opijali, nego uživali. To nije uzrok problema našega grada. Ti ljudi ne uriniraju po našim crkvama i spomenicima", poručio je.

Ivošević je pozvao vladajuće da odustanu od opće zabrane te da uvedu zoniranje i istodobno reguliraju trgovine i noćne klubove. "Nemojmo ići u ovakvu zabranu. Usvojimo zabranu za noćne klubove. Omogućite zoniranje, kao što se predlaže i za taksiste. U paketu donesite mjere za klubove i trgovine. Ovo je štetno", rekao je.

Podsjetio je i na peticiju protiv predložene odluke koju su pokrenuli mladi.

"Mladi se protive ovome. Skupili su više od tisuću potpisa protiv odluke, i to ne online. Danas nije lako skupiti toliko potpisa. Poštujte njihovu odluku i budite demokratični", zaključio je Ivošević.

Prkić: Nejasno je kako će se zaštititi javno zdravlje

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić kazao je da mu nisu jasni ciljevi predložene odluke, osobito dio koji se odnosi na zaštitu javnog zdravlja. "Najviše me zanimaju ciljevi ove odluke. Nije mi jasno kako ćemo zaštititi javno zdravlje ako prodaju ograničavamo samo u određenom razdoblju i samo tijekom ljeta. Mogu se složiti da ćemo na ovaj način pokušati zaštititi javni red i mir, ali nije jasno kako ćemo zaštititi javno zdravlje Splićana", kazao je Prkić.

Zabrana ne bi vrijedila za kafiće i noćne klubove

Predloženom odlukom ne bi se ograničavalo radno vrijeme trgovina, nego isključivo prodaja alkoholnih pića između 21 sat i 6 sati.

Zabrana se, međutim, ne bi odnosila na kafiće, restorane, noćne klubove i ostale ugostiteljske objekte, što je izazvalo najviše kritika dijela oporbenih vijećnika. Iz Grada kao glavne razloge za donošenje odluke navode učestalo narušavanje javnog reda i mira, buku, neprimjereno ponašanje, onečišćenje javnih površina te dodatno opterećenje komunalnih službi tijekom ljetnih mjeseci.

Posebno se naglašava potreba zaštite Dioklecijanove palače, povijesne jezgre i okolnih gradskih ulica.

Kazne do gotovo 40 tisuća eura

Provedbu odluke nadzirao bi Državni inspektorat, a za njezino kršenje bile bi propisane kazne prema Zakonu o trgovini. Za pravne osobe kazne mogu iznositi od 5.000 do 39.810 eura, dok su novčane kazne predviđene i za odgovorne osobe u tvrtkama, obrtnike i fizičke osobe.