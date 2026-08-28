Igrači Hajduka stigli na Poljud. Dočekale ih tisuće navijača

Nogometaši Hajduka vratili su se u Split nakon velike europske večeri i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige. Zrakoplov s Hajdukovom momčadi sletio je u Zračnu luku Split, a sada se očekuje njihov dolazak na Poljud, gdje bi ih trebali dočekati navijači i zajedno s igračima proslaviti veliki europski uspjeh.
Hajduk doznao protivnike u Konferencijskoj ligi: Ajax stiže na Poljud, Bijele čekaju tri gostovanja
Bijeli su u Poljskoj izborili europsku jesen i osigurali najmanje šest novih utakmica u Konferencijskoj ligi, a već su poznati i njihovi protivnici. Na Poljud stižu Ajax, Sint-Truiden i Nordsjaelland, dok Hajduk čekaju gostovanja kod Midtjyllanda, Lincoln Red Impsa i Thuna.
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Nakon povratka u Dalmaciju slijedi ono što se dugo čekalo – slavlje s navijačima na Poljudu.
Prijenos dočeka pratite na Dalmaciji Danas
16:40 Pogledajte video koji smo snimili
16:30 Pogledajte veliku galeriju s dočeka Hajdukovih igrača na Poljudu.
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15:50 - Donosimo još jedan video velikog slavlja na Poljudu.
15:49 - igrači Hajduka se slika na balkonu Poljuda. Navijači su u transu, pale se baklje i navija se...
15:42 - Fešta na Poljud. Stigli igrači Hajduka. Dočekale ih tisuće navijača.
15:36 - Donosimo fotografije, sve je snimio Bepo Perišić. Igrači Hajduka su stigli na Poljud.
15:35 - Igrači Hajduka su stigli na Poljud.
14:50 - Pogledajte video dočeka igrača Hajduka u Zračnoj luci Split.
14:45 - Dočekali smo igrače Hajduka u Zračnoj luci Split. Nekolicina navijača ih je dočekala, a prema dogovoru, pravi doček tek slijedi na Poljudu gdje će se skupiti veliki broj navijača.
Evo što smo snimili. Sve je snimila Mia Milković.