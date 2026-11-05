UŽIVO Lincon poveo iz slobodnog udarca

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, treću utakmicu ligaške faze Konferencijske lige.

U prva su dva susreta Bijeli ostvarili pobjede protiv Ajaxa na Poljudu te Thuna u Švicarskoj i imaju maksimalan učinak od šest bodova. U ovaj susret momčad trenera Gonzala Garcije ulazi nakon uvjerljive prvenstvene predstave protiv Gorice koja je na Poljudu poražena rezultatom 5:0.

Hajdukov trener u ovom susretu ne može računati na Dendonckera, Pajazitija i Brajkovića.

Protivnik je Bijelima aktualni prvak Gibraltara koji trenutno drži drugo mjesto u gibraltarskom prvenstvu, a u prve dvije utakmice Konferencijske lige poraženi su od norveškog Branna u gostima rezultatom 2:1 te na domaćem terenu od Twentea rezultatom 4:1.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Poljske. Glavni je sudac Patryk Gryckiewicz, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Kaszynski, a četvrti je sudac Mateusz Piszczelok. VAR je sudac Bartosz Frankowski, a asistent VAR suca Lukasz Szczech.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

90' - Igrat će se 6 minuta sudačke nadokande.

89' - Domaćini su izborili slobodni udarac iz kojeg je Lincon poveo: Mula je izveo slobodni udarac, Rutjens je glavom poslao prema vratima, a ona se od vratnice odbila o Hadžikadunića i zavšila u mreži za 1:0.

86' - Šutalo i Huram zamijenili su Bambu i Šotičeka, dok je kod Lincona Gomeza zamijenio Idrissi, a Cardozu Joe.

85' - Bamba je izveo korner, Livaja je pucao u padu, Hankins je obranio, a onda je Martin pucao preko grede.

84' - Šotiček je izborio još jedan slobodni udarac, izveo ga je Hrgović, a na koncu je akcije Šotiček uspio izboriti i korner.

82' - Mijenjali su domaćini: Garciju je zamijenio Mula, a Toledana Moreno.

81' - Marešić je izveo slobodni udarac, otišlo je preko grede.

80' - Šotiček je izborio slobodni udarac.

78' - Torrilla je dobio žuti karton nakon što je srušio Šotičeka.

77' - Bamba je izveo korner, Hadžikadunić je pokušao škaricama, otišlo je preko gola.

76' - Livaja je tražio Šotičeka, naposljetku je izborio korner.

75' - Nakon što je sjajno odradio akciju, Šotiček je nakon dodavanja Martina pucao preko gola. Livaja je potom zamijenio Dalissona.

71' - 1309 gledatelja prati utakmicu na stadionu u Gibraltaru.

70' - Acapandijev je ubačaj ukrotio Hankins.

68' - Van Hoorenbeecka i Šegu zamijenili su Marešić i Martin.

66' - Ubacio je Bamba, očistili su domaćini.

64' - Dva su puta domaćini zaprijetili, srećom, Silić je reagirao na vrijeme.

63' - Požutio je Bamba.

62' - Šego se sjurio u kazneni prostor prema lopti, no Hankins je prvi stigao do lopte.

60' - Eesterling je ponovno ostao ležati i držati se za rame, ponovno je intervenirala liječnička ekipa, a zamijenio ga je Alvarez.

58' - Požutio je Šotiček nakon pada u kaznenom prostoru, dobio je karton za simuliranje.

57' - Ubacio je Šotiček, ali Šego nije bio blizu lopte.

54' - Hajduk je izborio korner, Bamba ga je izveo, no nije bilo konkretnije prijetnje.

53' - Fayad je omeo Toledana prilikom pokušaja šuta, obranili su se Splićani.

50' - Eersteling je nakon duela sa Šotičekom ostao ležati i držati se za rame, intervenirala je liječnička ekipa.

49' - Požutio je Gomez nakon faula na Bambi.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavima.

45'+1 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Šutirao je Van Hoorenbeeck nakon Bambina slaloma u kaznenom prostoru, otišlo je preko gola.

44' - Šotiček je izborio slobodni udarac s lijeve strane, a Hrgović je nakon izvođenja izborio korner.

41' - Fayad je izborio novi slobodni udarac, Dalisson je ubacio na drugu stranu, domaćini su se još jednom obranili.

40' - Dalisson je šutirao nakon što u je Šego primirio loptu, otišlo je malo iznad grede.

39' - Bamba je izborio korner i ubacio, ali domaćini su odbili prema naprijed.

35' - Fayad je ostao ležati nakon duela, no pridigao se i nastavio s igrom.

34' - Šego je primirio loptu i poslao je u kazneni prostor, ali Dalisson nije uspio doći do nje.

33' - Mandi je dodao Naniju na lijevoj strani, Acapandie je izbio u aut.

30' - Toledano je krenuo prema vratima, no Acapandie je na vrijeme intervenirao.

29' - Požutio je Rutjens, Hrgović je ubacio iz slobodnog udarca, domaćini su odbili loptu prema Siliću.

28' - Šego je pucao iz slobodnog udarca, otišlo je preko grede.

22' - Ubacio je Nano, Silić je prvi stigao do lopte.

17' - Pucao je Dalisson s 20-ak metara, otišlo je iznad grede.

15' - Ubacio je Acapandie na peterac, Hankins je izboksao loptu.

13' - Bamba je tražio Šegu, ali obranili su se domaćini.

10' - Šotiček je krenuo u kontru, dodao Bambi, no njegov je dupli pas sa Šotičekom presjekao Hankins.

6' - Hajduk je izborio korner koji je izveo Bamba, ali lopta je preletjela kazneni prostor i stigla do Hrgovića koji je ubacio na pet metara, no vratar domaćina bio je prvi na lopti.

0' - Uoči početka utakmice minutom šutnje odana je počast preminulom igraču Tenerifea Jesusu de Miguelu Alamedu.

LINCON RED IMPS: Hankins - Eersteling, Cardozo, Rutjens, Nano - Toledano, Torrilla, Lopes, Mandi, T. Garcia - Gomez Klupa: N. Garcia, Hamm, Jolley, Pinto, Casciaro, Mula, Romero, Idrissi, Britto, Joe, Alvarez HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Livaja, Raçi, Marešić, Šutalo, Melnjak, Brruti, Huram, Hodak, Martin