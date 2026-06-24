UŽIVO Hrvatska vodi 1:0! Zabio je Ante Budimir!

Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik Vatrenima bit će Panama, a dvoboj je za Hrvatsku iznimno važan nakon poraza u prvom kolu.

Hrvatska je natjecanje otvorila porazom 4:2 protiv Engleske, dok je Panama u dramatičnoj završnici izgubila od Gane 1:0, primivši pogodak u posljednjim sekundama susreta. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatska ima ulogu favorita, kako za pobjedu protiv Paname, tako i za prolazak skupine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas

72' - U 72. minuti dvostruka izmjena kod Hrvatske, Luka i Petar Sučić zamijenili su Marca Pašalića i Kovačića.

68' - U 68. minuti Livaković dvaput spašava Hrvatsku svojim obranama, a Panama nam radi velike probleme po desnoj strani.

63' - S tribina se u 63. čuje „Moja domovina“.

61' - U 61. je Barcenas požutio nakon sraza s Modrićem.

60' - Fajardo je u 60. minuti sam ostao pred Livakovićem, ali nije uspio zahvatiti loptu.

57' - U 57. minuti Pašalić ne iskorištava zicer, u kontri je ostao jedan na jedan s golmanom nakon Modrićeva dodavanja, nije uspio prebaciti Mossqueru, a ni ispraviti svoju grešku u drugoj šansi.

54' - Stanišić je u 54. sjajno prošao po desnom boku nakon Pašalićeva dodavanja petom, a Budimir je spremno dočekao centaršut za vodstvo Hrvatske!

49' - Baturina je u 49. poslao odličnu loptu za Perišića, koji je nije stigao.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Musa i Gvardiol napustili su igru, a ušli su Budimir i Kramarić.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

Detaljan izvještaj pročitajte OVDJE.

45+1' - U prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena Baturina je snažno pucao prizemno, Mosquera je zatvorio svoj bliži kut za prvi hrvatski korner.

45' - Livaković je pokušao razbuditi (!) navijače, igračima bi dobro došlo malo elana s tribina jer na terenu ne izgleda dobro.

44' - Tobožnje strpljivo hrvatsko građenje napada djelovalo je kilavo.

42' - U 42. se Hrvatska opet branila pa pokušala izići u napad, ali Musa je gurnu loptu u prazno.

39' - Pašalić je u 39. pokušao doći do lopte uz Cordobu, otužno. Murillov je ulazak u peterac nekako zaustavljen.

38' - Minutu kasnije počeli smo se panično braniti u šesnaestercu.

37' - Modrić se u 37. minuti priključio nizu glupih pogrešaka u dodavanju, nevjerojatno je da je Panama nije iskoristila.

36' - Pongračić je potom neshvatljivo pogriješio s dodavanjem.

34' - U 34. se Kovačić odlično zagradio nakon naše izgubljene lopte.

32' - Ni Pašalićev centaršut u 32. nije bio precizan.

29' - Baturina je u 29. minuti srušen, Pašalić i Modrić su kod lopte, kapetanova lopta nije pronašla nikoga od suigrača.

25' - Dalić je tijekom pauze za osvježenje djelovalo poprilično ljutito i pokušao razbuditi naše reprezentativce koji nisu mnogo pokazali u prvoj polovici prvoga dijela.

23' - U 23. minuti ogromna prilika za Panamu, zatresla se greda, Murillo je pucao glavom, a Livaković je rukom uspio skrenuti taman toliko da prečka spasi Hrvatsku.

21' - Martinez se sjurio po desnoj strani, ali njegov je udarac išao direktno u Livakovićeve ruke.

20' - U 20. minuti Kovačić dvaput pada na 20 metara, suci se ne oglašavaju.

19' - Panamci se dobro brane visokim skokovima.

19' - Tribinama se ori „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati“.

18' - U 18. je minuti Perišić morao intervenirati ispred Murilla.

17' - Uslijedio je vrlo nezgodan prizeman centaršut Murilla koji je opasno prohujao kroz Livakovićev prostor.

16' - U 16. je minuti isti igrač tražio Perišića, ali ubačaj je bio prejak.

15' - Marco Pašalić pokušao je probiti panamsku obranu okomitom loptom, ali bili su dobro postavljeni.

12' - Gvardiol i Baturina odigrali su visoki presing i oduzeli loptu Panacima u 12. minuti.

10' - Panama je u 10. minuti izvela slobodan udarac uz gromoglasne zvižduke hrvatskih navijača, ali Šutalo je bio najviši u skoku.

6' - Prvi je pokušaj pripao Hrvatskoj, ali Modrićev udarac nije bio precizan. Baturina je s druge strane očistio nezgodnu loptu pred našim golom. U 6. minuti Perišić nije uspio doći do lopte i ugroziti Mosqueru.

1' - Počela je utakmica.

0' - Sastavi za utakmicu u Torontu:

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman - Martinez, Fajardo, Rodriguez

Hrvatska će protiv Paname pokušati doći do prve pobjede na prvenstvu i vratiti se u borbu za plasman u nokaut-fazu natjecanja. Nakon neuspjeha protiv Engleske, reprezentaciji je večerašnji susret prilika za popravak dojma i važna tri boda u skupini L.