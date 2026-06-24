UŽIVO Hrvatska protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik Vatrenima bit će Panama, a dvoboj je za Hrvatsku iznimno važan nakon poraza u prvom kolu.

Hrvatska je natjecanje otvorila porazom 4:2 protiv Engleske, dok je Panama u dramatičnoj završnici izgubila od Gane 1:0, primivši pogodak u posljednjim sekundama susreta. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatska ima ulogu favorita, kako za pobjedu protiv Paname, tako i za prolazak skupine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poznati su i početni sastavi za utakmicu u Torontu.

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman - Martinez, Fajardo, Rodriguez

Hrvatska će protiv Paname pokušati doći do prve pobjede na prvenstvu i vratiti se u borbu za plasman u nokaut-fazu natjecanja. Nakon neuspjeha protiv Engleske, reprezentaciji je večerašnji susret prilika za popravak dojma i važna tri boda u skupini L.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas