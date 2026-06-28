Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u novu fazu SP-a kao druga u skupini!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je pobijedila Ganu 2:1 te se plasirala u novu fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu kao drugoplasirana iz skupine L.

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KRAJ UTAKMICE - To je ujedno bio zadnji napad na utakmici, Hrvatska je pobijedila 2:1. Detaljan izvještaj pogledajte OVDJE.

90+6' - Fatawu je u posljednjim sekundama prošao po boku i snažno zapucao, ali iznad gola.

90+5' - U petoj minuti sudačke nadoknade Modrić je izveo korner, išlo se na kratku kombinaciju, Marco Pašalić ubacio je na drugu vratnicu, no Ganci su izbacili loptu.

90+4' - Modrić se potom dva puta postavio u blok kad su Ganci opasno krenuli prema našem golu.

90' - Uslijedilo je 7 minuta sudačke nadoknade, a počele su Modrićevim udarcem u blok. Modrić je potom sjajno podvalio lopti za Marija Pašalića, ali i njegov je udarac završio u bloku.

88' - Vlašić i Baturina u 88. minuti izlaze kod Hrvatske, a ulaze Gvardiol i Marco Pašalić.

U 82. minuti prava bomba Marija Pašalića dobrano je rastegnula ganskog vratara. Nakon tog kornera Hrvatska se vraća u vodstvo! Modrić je izveo korner, a Vlašić zabio!

82' - U 82. minuti prava bomba Marija Pašalića dobrano je rastegnula ganskog vratara. Nakon tog kornera Hrvatska se vraća u vodstvo! Modrić je izveo korner, a Vlašić zabio!

73' - U 73. minuti Gana trese hrvatsku mrežu, Luckassen se u gužvi najbolje snašao i zabio, Sibo je bio u zaleđu pa je uslijedila neobično dugačka VAR provjera. Naposljetku je gol priznat. Sudac je obrazložio da Sibo nije utjecao na rasplet akcije.

U 68. minuti Perišić je zaradio žuti karton, a kod Gane su u igru ušli Asante i Nuamah.

66' - U 66. minuti Matanović je zamijenio Budimira.

63' - Sučić je u 63. minuti izgubio nezgodnu loptu na centru, ali Ganci nisu iskoristili taj poklon.

59' - Livaković je bio prvi na lopti kad je Pongračić u 59. u našem kaznenom prostoru napucao Modrića.

56' - U 56. minuti Hrvatska se morala gusto braniti nakon pritiska Sulemane, Modrić je intervenirao.

53' - I u 53. minuti Semenyo se sjurio prema Livakoviću nakon Kovačićeve izgubljene lopte, ali bilo je zaleđe.

50' - U 50. minuti neugodan ubačaj pred Livakovića, ali Semenyo nije uspio zahvatiti loptu Fatawua.

47' - Kod Gane su u drugom poluvremenu u igru ušli Oppong i Fatawu. Fatawu je i tvorac prve prilike u nastavku, ali udarac iz 47. minute otišao je iznad gola.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - Detaljan izvještaj pročitajte OVDJE.

45+4' - Kraj prvog poluvremena.

45+3' - Baturina je ubacio na 10 metara, no ni Budimir ni Vlašić nisu uspjeli stići tu loptu.

45+1' - P. Sučić izborio je slobodni udarac, Modrić je ubacio, ali obranila se Gana.

45' - Igrat će se tri minute sudačke nadokande.

44' - Budimir je dobio loptu u kaznenom prostoru, gradio je, a naposljetku je Perišić ubacio prema njemu na prvu vratnicu, no Luckassen je očistio.

40' - Semenyo je pokušao pogoditi suprotni kut, ali, srećom za Hrvatsku, lopta je prošla pokraj vratnice.

38' - Pokušao je i Kovačić isto kao i P. Sučić, no Ganci su se obranili.

31' - Hrvatska vodi golom P. Sučića koji je zabio pogodak s 26 metara poslavši loptu u malu mrežu.

30' - Baturina je izborio slobodni udarac koji je izveo Modrić ubacivši prema Perišiću koji je glavom uputio loptu prema golu, no nije bilo snage u udarcu.

29' - Igra je nastavljena.

25' - Pauza za osvježenje.

24' - Budimir je pao u kaznenom prostoru nakon što je bio u duelu s Luckassenom, no sudac je pokazao da se igra dalje.

22' - Stanišić poslao visoku loptu na peterac, Budimir je pokušao stići, no Asare je uhvatio u ruke.

21' - Modrić je izveo slobodni udarac, ali Pongračić je glavom pucao preko gola.

16' - Budimir je povukao kontru, dodao Baturini, a on proslijedio do Vlašića koji je pogodio vratnicu.

12' - Pokušali su Ganci preko Mensaha koji je poslao dugu loptu prema Semenyu, no neprecizno.

9' - Perišić je tražio Budimira, no prvi je do lopte stigao Asare.

6' - Livaković je loše izbio loptu nakon što je napadač Gane jurio prema njemu.

4' - P. Sučić izborio je prekršaj nakon što su se svi Vatreni povukli na vlastitu polovicu.

1' - Utakmica je krenula.

0' - Prije susreta održana je minuta šutnje za poginule u razornom potresu u Venezueli.'