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UŽIVO Hrvatska opet vodi, Vlašić je zabio!

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Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni u Philadelphiji protiv Gane igraju susret 3. kola skupine L, a ishod dvoboja mogao bi odlučiti o plasmanu Hrvatske u nokaut-fazu turnira.

Nakon prve dvije utakmice u skupini, Hrvatska još nije osigurala prolazak dalje, pa je večerašnji ogled protiv Gane od iznimne važnosti. Izbornik Zlatko Dalić odabrao je početnih 11 za utakmicu u kojoj Vatreni nemaju pravo na opuštanje.

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Hrvatska kreće s Modrićem, Kovačićem i Budimirom

Na vratima Hrvatske bit će Dominik Livaković, dok obranu čine Ivan Perišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić i Josip Stanišić. U veznom redu od prve minute kreću Luka Modrić i Mateo Kovačić, a ispred njih bit će Martin Baturina, Nikola Vlašić i Petar Sučić.

U vrhu napada zaigrat će Ante Budimir.

Sastavi

Hrvatska: Livaković - Perišić, Šutalo, Pongračić, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

Gana: Asare - Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya - Partey, Sibo, Owusu - Semenyo, Ayew, Sulemana

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Tekstualni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas

82' - U 82. minuti prava bomba Marija Pašalića dobrano je rastegnula ganskog vratara. Nakon tog kornera Hrvatska se vraća u vodstvo! Modrić je izveo korner, a Vlašić zabio!

73' - U 73. minuti Gana trese hrvatsku mrežu, Luckassen se u gužvi najbolje snašao i zabio, Sibo je bio u zaleđu pa je uslijedila neobično dugačka VAR provjera. Naposljetku je gol priznat. Sudac je obrazložio da Sibo nije utjecao na rasplet akcije.

U 68. minuti Perišić je zaradio žuti karton, a kod Gane su u igru ušli Asante i Nuamah.

66' - U 66. minuti Matanović je zamijenio Budimira.

63' - Sučić je u 63. minuti izgubio nezgodnu loptu na centru, ali Ganci nisu iskoristili taj poklon.

59' - Livaković je bio prvi na lopti kad je Pongračić u 59. u našem kaznenom prostoru napucao Modrića.

56' - U 56. minuti Hrvatska se morala gusto braniti nakon pritiska Sulemane, Modrić je intervenirao.

53' - I u 53. minuti Semenyo se sjurio prema Livakoviću nakon Kovačićeve izgubljene lopte, ali bilo je zaleđe.

50' - U 50. minuti neugodan ubačaj pred Livakovića, ali Semenyo nije uspio zahvatiti loptu Fatawua.

47' - Kod Gane su u drugom poluvremenu u igru ušli Oppong i Fatawu. Fatawu je i tvorac prve prilike u nastavku, ali udarac iz 47. minute otišao je iznad gola.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - Detaljan izvještaj pročitajte OVDJE.

DETALJAN IZVJEŠTAJ Bomba P. Sučića za prednost na poluvremenu

45+4' - Kraj prvog poluvremena.

45+3' - Baturina je ubacio na 10 metara, no ni Budimir ni Vlašić nisu uspjeli stići tu loptu.

45+1' - P. Sučić izborio je slobodni udarac, Modrić je ubacio, ali obranila se Gana.

45' - Igrat će se tri minute sudačke nadokande.

44' - Budimir je dobio loptu u kaznenom prostoru, gradio je, a naposljetku je Perišić ubacio prema njemu na prvu vratnicu, no Luckassen je očistio.

40' - Semenyo je pokušao pogoditi suprotni kut, ali, srećom za Hrvatsku, lopta je prošla pokraj vratnice. 

38' - Pokušao je i Kovačić isto kao i P. Sučić, no Ganci su se obranili.

31' - Hrvatska vodi golom P. Sučića koji je zabio pogodak s 26 metara poslavši loptu u malu mrežu.

30' - Baturina je izborio slobodni udarac koji je izveo Modrić ubacivši prema Perišiću koji je glavom uputio loptu prema golu, no nije bilo snage u udarcu.

29' - Igra je nastavljena. 

25' - Pauza za osvježenje.

24' - Budimir je pao u kaznenom prostoru nakon što je bio u duelu s Luckassenom, no sudac je pokazao da se igra dalje.

22' - Stanišić poslao visoku loptu na peterac, Budimir je pokušao stići, no Asare je uhvatio u ruke.

21' - Modrić je izveo slobodni udarac, ali Pongračić je glavom pucao preko gola.

16' - Budimir je povukao kontru, dodao Baturini, a on proslijedio do Vlašića koji je pogodio vratnicu. 

12' - Pokušali su Ganci preko Mensaha koji je poslao dugu loptu prema Semenyu, no neprecizno.

9' - Perišić je tražio Budimira, no prvi je do lopte stigao Asare.

6' - Livaković je loše izbio loptu nakon što je napadač Gane jurio prema njemu.

4' - P. Sučić izborio je prekršaj nakon što su se svi Vatreni povukli na vlastitu polovicu.

1' - Utakmica je krenula. 

0' - Prije susreta održana je minuta šutnje za poginule u razornom potresu u Venezueli.'

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