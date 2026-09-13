UŽIVO Bijeli i dalje vode, Belupo igra s igračem manje!

Nogometaši Hajduka večeras s početkom od 20 sati igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ovog susreta drže drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 osvojenih bodova, isto koliko ima i trećeplasirani Dinamo te četvrtoplasirani Varaždin.

Momčad trenera Gonzala Garcije upisala je pobjede u posljednje četiri prvenstvene utakmice, a posljednji susret odigrala je u utorak u Kupu, na gostovanju kod Vardarca kojeg je svladala rezultatom 2:0.

Slaven Belupo kojeg je od prošlog kola preuzeo trener Silvijo Čabraja drži osmu poziciju prvenstvene tablice sa 6 osvojenih bodova.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici s 2:1 svladali su Lokomotivu na domaćem terenu, a posljednji susret odigrali su u srijedu u Kupu kada su s 5:0 slavili u gostima kod Hrvatskog Dragovoljca.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Teksutalni prijenos utakmice pratite na Dalmaciji Danas

80' - Livaja je zamijenio Šegu, a Ratshukudu Nestorovskog.

79' - Drugi žuti odnosno isključujući crveni karton dobio je Mažar nakon starta nad Fayadom.

78' - Pucao je Huram iskosa, otišlo je u aut.

72' - Huram je zamijenio Bambu.

70' - Slobodni udarac za Slaven Belupo završio je u bloku Splićana.

66' - Bamba nije uspio iskoristiti grešku Sentića i Kovačića.

62' - Del Morala i Šotičeka zamijenili su Martin i Fayad.

52' - Sentić i Šotiček ostali su ležati nakon sudara, no Šotiček je izvukao deblji kraj nakon što je pogodio Sentića u trku. Vrataru Slaven Belupa ukazivala se liječnička pomoć, no uspio se pridići i nastaviti s igrom.

49' - Pucao je Mažar, lak plijen za Silića.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Jakir i Bosak zamijenili su Išasegija i Bošnjaka.

45'+1 - Kraj poluvremena.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande. Požutio je Mažar.

44' - Požutio je Dalisson.

43' - Ubacio je Bamba, Šego nije uspio stići loptu.

40' - Pucao je Del Moral, od Kovačića je otišlo u korner.

34' - Sentić je pogriješio, moglo je biti opasno po Slaven Belupo, no Bamba nije uspio doći do lopte.

30' - Zaprijetio je Mitrović, Marešić je odbio u korner iz kojeg gosti nisu konkretnije zaprijetili.

28' - Pucao je Nestorovski iz daljine, otišlo je preko gola.

22' - Poveo je Hajduk: nakon što je Bmaba ubacio, Dalisson je poslao loptu glavom u mrežu za 1:0.

21' - Ubacio je Hrgović, Sentić je bio na mjestu.

20' - Požutio je Išasegi.

15' - Nakon što su oduzeli loptu, Bijeli su pojurili prema naprijed, Hrgović je krasno uposlio Šegu koji je otišao iza leđa Sentića i zabio gol, no svirano je zaleđe.

14' - Obranio je Silić pokušaj Mitrovića iskosa.

13' - Požutio je Pajaziti nakon što je zakačio Bošnjaka koji mu je bio iza leđa.

7' - Mitrović je pao na rubu kaznenog prostora nakon duela s Acapandieom, nije dosuđeno ništa.

6' - Hajduk je prvi konkretnije zaprijetio preko Šege nakon ubačaja Bambe, ali otišlo je pored gola.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za preminulog igrača Hajduka, Ivana Gudelja, a potom je Torcida skandirala "Ivan Gudelj" što je ispraćeno pljeskom i skandiranjem "Hajdučko srce".

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Fayad, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Huram, Hodak, Martin SLAVEN BELUPO: Sentić - Grgić, Božić, Kovačić, Išasegi - Bošnjak, Adeshina - Dabro, Mažar, Mitrović - Nestorovski Klupa: Čović, Jakir, Cvetko, Banovec, Ratshukudu, Mersinaj, Crepulja, Jonsson, Papac, Urata, Bosak