UŽIVO Hajduk ide po prolaz u 3. kolo kvalifikacija za EL

Hajduk danas od 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) igra protiv ciparskog Pafosa uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Prednost je u poljudskom susretu Hajduk ostvario sjajnim golovima Šege i Melnjaka slaviviši rezultatom 2:0.

U odnosu na prvi susret trener Garcia ne može računati na ozlijeđenog Brajkovića koji će zbog teške ozljede koljena izbivati s terena nekoliko tjedana. U sastav se vraća Sigur koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

9' - Pokušao je Biel kroz sredinu, lopta je završila iznad gola.

8' - Pafos je izborio udarac iz kuta, no nije konkretnije zaprijetio.

5' - Pucao je Bruno s 20-ak metara, otišlo je preko gola.

4' - Marešić je blokirao pokušaj Jajáe.

1' - Krenula je utakmica.

PAFOS FC: Majecki - Bruno, Goldar, Luiz, N. Ioannou - Quina, Šunjić, Rodrigues - Biel, Lelê, Jajá Klupa: Papastylianou, Petrou, Mmaee, Sema, Dragomir, Murad, Alexandre, K. Ioannou, Correia, Pêpê, Michael, Evzonas HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Sigur, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Skelin, Skoko, Hodak