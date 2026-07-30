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UŽIVO Hajduk ide po prolaz u 3. kolo kvalifikacija za EL

Bijeli imaju dva gola prednosti iz Splita

Hajduk danas od 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) igra protiv ciparskog Pafosa uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Prednost je u poljudskom susretu Hajduk ostvario sjajnim golovima Šege i Melnjaka slaviviši rezultatom 2:0.

U odnosu na prvi susret trener Garcia ne može računati na ozlijeđenog Brajkovića koji će zbog teške ozljede koljena izbivati s terena nekoliko tjedana. U sastav se vraća Sigur koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

9' - Pokušao je Biel kroz sredinu, lopta je završila iznad gola.

8' - Pafos je izborio udarac iz kuta, no nije konkretnije zaprijetio.

5' - Pucao je Bruno s 20-ak metara, otišlo je preko gola. 

4' - Marešić je blokirao pokušaj Jajáe.

1' - Krenula je utakmica.

PAFOS FC: Majecki - Bruno, Goldar, Luiz, N. Ioannou - Quina, Šunjić, Rodrigues - Biel, Lelê, Jajá

Klupa: Papastylianou, Petrou, Mmaee, Sema, Dragomir, Murad, Alexandre, K. Ioannou, Correia, Pêpê, Michael, Evzonas

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Sigur, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Skelin, Skoko, Hodak

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