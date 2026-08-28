Hajduk doznao protivnike u Konferencijskoj ligi: Ajax stiže na Poljud, Bijele čekaju tri gostovanja

Hajduk je doznao protivnike u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Splićane čeka šest europskih utakmica, po tri na domaćem terenu i u gostima, a najveće ime među suparnicima svakako je nizozemski velikan Ajax. Bijeli će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjaelland, dok će na gostovanja kod danskog Midtjyllanda, Lincoln Red Impsa i švicarskog Thuna.
Ajax najveći magnet na Poljudu
Najviše pozornosti svakako će izazvati dolazak Ajaxa u Split. Slavni nizozemski klub jedno je od najvećih imena europskog nogometa, pa nema dvojbe da će taj susret izazvati golemo zanimanje Hajdukovih navijača.
Na Poljud će još stići Sint-Truiden i Nordsjaelland, dok Hajduk u gostima očekuju dvoboji s Midtjyllandom, Lincolnom i Thunom.
Hajdukovi protivnici u ligaškoj fazi Konferencijske lige:
- Ajax – doma
- Midtjylland – gosti
- Sint-Truiden – doma
- Lincoln Red Imps – gosti
- Nordsjaelland – doma
- Thun – gosti
Hajduk se tako nakon velikog uspjeha i plasmana u europsku jesen može okrenuti novom izazovu.
Pred Bijelima je šest utakmica u ligaškoj fazi, a točan raspored i termini susreta bit će poznati naknadno.