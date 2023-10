GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA Oporba izašla iz vijećnice, Domazet proglasio pauzu...

Započela je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a na današnjem dnevnom redu našlo se 16. točaka dnevnog reda.

16:11 - U konačnici je određena duža pauza zbog otvaranja spomenika Miljenku Smoji na Matejuški u Splitu. Sjednica će se nastaviti oko 18 sati.

Podsjetimo, još nije izglasana odluka koja se najviše tiče umjetnika iz podruma Dioklecijanove palače.

15:54 - Tijekom rasprave o umjetnicima u podrumima Dioklecijanove palače i ukidanju zakupa na njihovim štandovima unutar baštine UNESCO-a unutar Dioklecijanove palače, vijećnici iz oprobe izašli su iz vijećnice.

U tom trenutku je Željko Domazet (Centar), predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita proglasio pauzu od 10 minuta. Pravo je pitanje hoće li biti kvoruma i hoće li se nastaviti 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

15:39 - "Osobno neću podržati ovu odluku jer mislim da je donesena stihijski, bez jasnih argumenata i planova. Da ste došli s idejom revidiranja broja korisnika u Podrumima, redefiniranje načina poslovanja, raspisivanjem transparentnog natječaja ili nešto slično apsolutno bih se složio. Ovako ste došli s idejom da imamo gole zidine s kojima ne znamo što ćemo dalje, a pritom uopće niste vodili računa o ljudima koju tu rade i nekoliko desetljeća. Ako ste već odlučili eliminirati ih iz podruma trebali ste barem imati senzibilitet pa im ponuditi neku alternativu kao što ste to napravili u Hrvojevoj", rekao je Davor Matijević iz SDP-a te je nastavio:

"Gradska vlast definira razvoj grada i ako imate parlamentarnu većinu vi možete donijeti zabranu štandovima u podrumu jednako kao što možete zabraniti i štekate na samoj rivi. To je politička odluka i vi na nju imate pravo. Na građanima koji su vam dali glas je da procijene je l' se slažu s vama ili ne, ali to nećemo saznati do 2025.godine. Do tada je na vama je da provodite sve odluke koje ste naumili jer imate apsolutnu većinu, a na nama svima je da gledamo i uživamo u renesansi. Ono što nije u redu je da se skrivate iza drugih mišljenja poput konzervatorskog odjela. Ovu odluku donosite jer tako želite i jer možete, a ne zato što to konzervatori traže od vas i molim vas nemojte se skrivati iza njih. Konzervatori su u svom dopisu rekli da podrume treba očistiti iz sigurnosnih razloga i zbog prijetnji o terorizmu koje su nastale zbog rusko ukrajinskog sukoba, a vi ste jedva dočekali da to iskoristite kao alibi. Odjednom je mišljenje konzervatora vama bitno i vi ga bespogovorno prihvaćate, a prije nekoliko mjeseci ovako ste govorili o tom istom konzervatorskom odjelu:

'Godinama svjedočimo propadanju splitske stare gradske jezgre i pretvaranju većine poslovnih prostora u isključivo ugostiteljske objekte. Većina građana ne zna da je svaku prenamjenu iz trgovine u ugostiteljstvo morao blagosloviti i konzervatorski odjel u Splitu. Naša bogata baština tako je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture postala jeftini ljetni fast food. Danas nam je u gradsku upravu stiglo novo odobrenje koje pokazuje da konzervatorski odjel nastavlja odobravati svaki zahtjev za prenamjenom, bez ikakvih kriterija i na štetu javnog interesa.'

Je l' konzervatori onda rade dobro svoj posao ili ne rade? Je l' njihovo mišljenje u interesu grada ili nije? Nemojte se, molim vas skrivati iza konzervatora, ova odluka je vaša i samo vaša, legitimna je i sprovest ćete je. Kad već govorimo o apsurdnosti sjetimo se da ispred palače koja je pod zaštitom UNESCO-a stoji parking za auta, dostavna vozila i motore. Parking na rivi je po meni najveća šaka u oko i budite principijelni pa ukinimo i taj parking, a ne da žmirimo na oko zato što taj parking donosi veliki prihod.

Ne mogu se složiti sa vašom argumentacijom za ovu odluku i smeta mi nedostatak socijalne osjetljivosti. Mogu vas jedino zamoliti, ljudski da tim ljudima ponudite alternativu lokaciju da im ne ugrozimo egzistenciju jer je izvjesno da ćete odluku provesti", kazao je Matijević iz SDP-a.

15:17 - "Može li se ova odluka odgoditi dok se ne napravi neki plan. Mislim da bi vi turistima bili zanimljivi. Ovdje ljudi koji donose odluku o čijim sudbinama govore. Znači, trebalo je biti razgovora koji nije postojao, i to je loše", kazao je između ostalog Antej Jelenić, predstavnik umjetnika iz Dioklecijanove palače na Gradskom vijeću Grada Splita.

15:09 - Tijekom rasprave o štandovima i štekatima unutar podruma Dioklecijanove palače dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević kazao je da već u javnosti poznatom umjetniku Anteju Jeleniću nije mjesto na sjednici u gradskoj upravi.

Naime, na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita Josip Markotić iz Mosta pitao je zašto Antej ne može prisustvovati sjednici kako bi bio glas umjetnika iz Dioklecijanove palače.

"Nije mu mjesto ovdje, zaradio je prijavu za remećenje javnog reda i mira jer je prekinuo program Platformata", kazao je Ivošević. Unatoč tome, Jeleniću je dopušteno da prisustvuje sjednici tijekom ove točke i krenulo se u raspravu.

15:07 - Pogledajte fotografije, evo tko je došao na današnju sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita.

12:54 - Davor Matijević iz SDP-a se između ostalog na 'propali' projekt Europskih igara u Splitu.

12:12 - Lidija Bekavac (HGS) pitala je Ivicu Puljka o spomeniku papi Ivanu Pavlu II.

11:56 - Završena su vijećnička pitanja i krenulo se u raspravu o Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

10:00 - Ispred Banovine su stigli prosvjednici, umjetnici iz Dioklecijanove palače.

9:40 - Tomislav Šuta iz HDZ-a predložio je dopunu dnevnog reda. No, ta dopuna nije prošla i malo nakon toga je HDZ zatražio pauzu kako bi javnosti otkrili da će predložiti tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita.

Naime, HDZ je već govorio o mjerama, ali iste očito još nisu pale na plodno tlo kod gradonačelnika i gradskih vlasti.

"Predložili smo dopunu dnevnog reda i želimo pomoć poduzetnicima kroz socijalna davanja.

Također, u mjeru smo uvrstili i umirovljenike. Iznijeli smo paket mjera i sve materijale smo poslali gradskim vijećnicima i gradonačelniku. No, opet su naši prijedlozi odbijeni. Sada najavljujemo tematsku sjednicu na ovu temu i već smo prikupili veći broj potpisa. Želimo pomoći poduzetnicima, mladim obiteljima i zahtijevamo da kroz tematsku sjednicu dođemo do zaključka koji će u konačnici pomoći našim ljudima. Gradonačelnik apsolutno ništa ne radi, ne pridonosi ništa. To moramo promijeniti", kazao je Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split i njihov gradski vijećnik.

Od svih točaka, vjerojatno će se najviše raspravljati o točki Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine. Osim te, na sjednici će naći još nekoliko točka koje će sigurno izazvati veći polemiku.

Također, odluka o iseljenju umjetnika iz Podruma Dioklecijanove palače sigurno će biti tema rasprave u splitskom parlamentu.

U svakom slučaju, moguće je da će i ova sjednica Gradskog vijeća Grada Splita biti maratonska jer je gotovo svaka do sada trajala do dugo u noć.

