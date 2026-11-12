Hrvatska upisala novi poraz u Ligi nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 na Wembleyju igrala utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske, a upisali su četvrti poraz uz samo jednu pobjedu. Jedini je gol za Hrvatsku zabio P. Sušić u 59. minuti.

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90'+5 - Kraj susreta.

90'+4 - Još su jednom zaprijetili Englezi, otišlo je pored gola.

90'+2 - Pucao je Budimir nakon Vuškovićeva skretanja lopte, otišlo je iznad gola.

90' - Majer je zamijenio Kovačića. Igrat će se četiri minute sudačke nadokande.

89' - Burn je pucao pored gola nakon kornera.

87' - Marco Pašalić krasno je uposlio Budimira koji je izborio korner.

86' - Garner je zatresao mrežu, no pogodak je poništen jer je u začetku akcije Bellingham bio u zaleđu.

82' - Pucao je Vlašić, otišlo je pored vratnice.

77' - Ngumoha je zamijenio Gordona, Garner Ricea, a White Alexander-Arnolda.

76' - Baturina je ubacio iz slobodnog udarca, Budimir nije konkretnije zaprijetio nakon udarca glavom.

75' - Marco Pašalić zamijenio je Smolčića, a Modrić Mišića.

70' - Matanovića je zamijenio Budimir, a P. Sučića Mario Pašalić.

69' - Pucao je P. Sučić iz voleja, Pickford je obranio.

64' - Povela je ponovno Engleska: Kane je poslao Livakovića u jednu, a loptu u drugu stranu za 2:1.

61' - Smolčić je povlačio Quansaha, a glavni je sudac otišao pogledati VAR snimku nakon koje je dodijelio kazneni udarac Engleskoj, a Smolčić je požutio.

59' - Izjednačila je Hrvatska: Matanović je izborio korner, Gvardiol je proslijedio prema golu, Quansah je skrenuo loptu, a P. Sučić pospremio ju je u mrežu za 1:1.

51' - Šutirao je Kane, Stanišić je uspio odbilti u korner.

48' - Pucao je Gordon, otišlo je pored gola.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, nije bilo izmjena u sastavu.

45' - Kraj prvog poluvremena.

44' - Baturina je izveo korner, obranili su se Englezi.

41' - Pucao je Trent, otišlo je izvan okvira gola.

33' - Pucao je Kovačić iz daljine, ravno u ruke Pickforda.

29' - Pucao je Hall, Mišić je pravovremeno uklizao i odbio u korner.

24' - Povela je Engleska: Kane je poslao rezanu loptu prema Bellinghamu, on je spustio za Rogersa koji je poslao loptu u mrežu za 1:0.

23' - Pucao je Mišić, otišlo je pored vrata.

19' - Englezi su izborili korner, Vušković je bio dobro postavljen.

18' - Pokušao je Alexander-Arnold, blokirao je Mišić

16' - Pucao je Anderson, otišlo je iznad grede.

11' - Vušković je izbio Hallov ubačaj.

5' - Novi korner za Hrvatsku, no bez konkretnije prijetnje po gol Pickforda.

4' - Vlašić je izborio korner, ali Hrvatska nije konkretnije zaprijetila.

1' - Krenula je utakmica.

ENGLESKA: Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall - Anderson, Rice - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane Klupa: Trafford, Steele, Gibbs-White, White, Hill, Branthwaite, Jo. Bellingham, Garner, Calwert-Lewin, Ngumoha, Eze, King HRVATSKA: Livaković - Smolčić, Vušković, Stanišić, Gvardiol, Vlašić - Mišić, Kovačić - P. Sučić, Matanović, Baturina Klupa: Pandur, Kotarski, Ćaleta-Car, Galešić, Majer, Beljo, Modrić, Budimir, Mario Pašalić, Hrgović, Marco Pašalić, Šotiček

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