UŽIVO Bijeli u Gibraltaru igraju treću utakmicu KL-a

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, treću utakmicu ligaške faze Konferencijske lige.

U prva su dva susreta Bijeli ostvarili pobjede protiv Ajaxa na Poljudu te Thuna u Švicarskoj i imaju maksimalan učinak od šest bodova. U ovaj susret momčad trenera Gonzala Garcije ulazi nakon uvjerljive prvenstvene predstave protiv Gorice koja je na Poljudu poražena rezultatom 5:0.

Hajdukov trener u ovom susretu ne može računati na Dendonckera, Pajazitija i Brajkovića.

Protivnik je Bijelima aktualni prvak Gibraltara koji trenutno drži drugo mjesto u gibraltarskom prvenstvu, a u prve dvije utakmice Konferencijske lige poraženi su od norveškog Branna u gostima rezultatom 2:1 te na domaćem terenu od Twentea rezultatom 4:1.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Poljske. Glavni je sudac Patryk Gryckiewicz, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Kaszynski, a četvrti je sudac Mateusz Piszczelok. VAR je sudac Bartosz Frankowski, a asistent VAR suca Lukasz Szczech.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

6' Korner za Hajduk izveo je Bamba

0' - prije početka utakmice minutom šutnje odana je počast preminulom igraču Tenerifea Jesusu de Miguelu Alamedu

LINCON RED IMPS: Hankins - Eersteling, Cardozo, Rutjens, Nano - Toledano, Torrilla, Lopes, Mandi, T. Garcia - Gomez Klupa: N. Garcia, Hamm, Jolley, Pinto, Casciaro, Mula, Romero, Idrissi, Britto, Joe, Alvarez HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Livaja, Raçi, Marešić, Šutalo, Melnjak, Brruti, Huram, Hodak, Martin