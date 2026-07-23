UŽIVO Bijeli poveli, Šego krasnim slobodnjakom zatresao mrežu

Hajduk danas od 21 sat igra protiv Pafos FC-a prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.
Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.
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56' - Poveo je Hajduk: Šego je izveo slobodni udarac, prebacio živi zid, a lopta je od grede završila u mreži za vodstvo Hajduka.
54' - Brajković je izborio slobodni udarac s 20 metara, a N. Ioannou dobio je žuti karton.
53' - Pucao je Dalisson nakon što mu je Melnjak dodao, nije bio precizan.
51' - Jajá je pucao s 20-ak metara, otišlo je poreko gola.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Hrgović je povukao po lijevoj strani, dodao Melnjaku koji je proslijedio na prvi stativu, međutim, Šego je ponovno zakasnio.
45'+1 - Poluvrijeme.
45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.
44' - Marešić je pucao s 10 metara, no obranio je Majecki, a svakako je bio i prekšraj u napadu.
41' - Pucao je Hrgović s 15-ak metara u suprotni kut, no otišlo je pokraj gola.
38' - Krenuli su gosti prema naprijed, no signalizirano je zaleđe.
35' - Pucao je Pajaziti, blokirao je Luiz.
32' - Pucao je Jajá silovito, Silić je odbio u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Bijelih.
31' - Hrgović je pucao iskosa, otišlo je malo pokraj vratnice.
30' - Gosti su zaprijetili iz slobodnog udarca, Silić je bio spreman.
28' - Jajá je slomio svog čuvara i pucao, no obranili su se Bijeli.
25' - Hrgović je ponovno sjajno ubacio, no Šego je zakasnio na tu loptu.
22' - Pajaziti je pao na rubu kaznenog prostora, no nije dosuđeno ništa.
21' - Hrgović je izveo korner ubacivši na peterac, očistio je Luiz.
16' - Pucao je Teixeira iskosa i izborio korner nakon kojeg je Luiz poslao loptu preko gola.
15' - Ubacio je Hrgović, lopta je preletjela gostujući šesnaesterac.
14' - Pucali su gosti, no Silić je uspio uhvatiti loptu nakon što mu je ispala iz ruke.
12' - Ubacio je Brajković, no glavom je očistio Luiz.
8' - Šego je pao i izborio slobodni udarac s 25 metara, no nakon što ga je izveo, lopta je otišla u korner iz kojeg Bijeli nisu zaprijetili.
5' - Lêlê je pucao glavom, Silić je uhvatio njegov pokušaj.
4' - Požutio je Pajaziti zbog prekršaja.
1' - Krenula je utakmica.
HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego
Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Skoko, Hodak
PAFOS FC: Majecki - Goldar, Luiz, Mmaee - Jajá, Pêpê, Šunjić, N. Ioannou - Dragomir, Lêlê, Teixeira
Klupa: Papastylianou, Petrou, Rodrigues, Bruno, Quina, Sema, Michael, Mammadov, Brito, Evzona, Kais, K. Ioannou